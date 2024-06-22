Mardin'de 5 farklı noktada yangın! Ekiplerin canhıraş müdahalesiyle yangın söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesi merkez Turgut Özal, Bahçelievler ve kırsal İbrahimiye, ile Ömerli ilçesinde kırsal Alıçlı, Yeşilli ilçesinde de kırsal Zeytinli Mahallesi'nde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.