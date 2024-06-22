22 Haziran 2024, Cumartesi
Mardin'de 5 farklı noktada yangın! Ekiplerin canhıraş müdahalesiyle yangın söndürüldü
Son dakika... Mardin'in kızıltepe, Ömerli ve Yeşilli ilçesinde 5 ayrı noktada anız yangını çıktı. Yangınlara 11 araç ve 52 personelle müdahale edildi. Yangında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Giriş: 22.06.2024 01:01 Güncelleme: 22.06.2024 01:13
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