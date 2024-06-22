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Mardin'de 5 farklı noktada yangın! Ekiplerin canhıraş müdahalesiyle yangın söndürüldü

Son dakika... Mardin'in kızıltepe, Ömerli ve Yeşilli ilçesinde 5 ayrı noktada anız yangını çıktı. Yangınlara 11 araç ve 52 personelle müdahale edildi. Yangında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Giriş: 22.06.2024 01:01 Güncelleme: 22.06.2024 01:13
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Mardin’de 5 farklı noktada yangın! Çok sayıda ekip bölgede....

Mardin'in Kızıltepe ilçesi merkez Turgut Özal, Bahçelievler ve kırsal İbrahimiye, ile Ömerli ilçesinde kırsal Alıçlı, Yeşilli ilçesinde de kırsal Zeytinli Mahallesi'nde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

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Mardin’de 5 farklı noktada yangın! Çok sayıda ekip bölgede....

İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınlara, 11 araç ve 52 personelle müdahale edildi.

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Mardin’de 5 farklı noktada yangın! Çok sayıda ekip bölgede....

ANIZ YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
Yangında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.


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Mardin’de 5 farklı noktada yangın! Çok sayıda ekip bölgede....

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Mardin’de 5 farklı noktada yangın! Çok sayıda ekip bölgede....

İşte alevlerin yükseldiği o anlar...