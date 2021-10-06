06 Ekim 2021, Çarşamba
Boncuklu Tarla Göbeklitepe’den daha eski bir tarihe sahip
Mardin'in Dargeçit ilçesindeki Boncuklu Tarla'da arkeolojik kazı çalışmaları tam gaz devam ediyor. Kazı faaliyetleriyle gün yüzüne çıkarılan alanda oldukça önemli tarihi bulgulara rastlandığına işaret eden Vali Demirtaş, "Boncuklu Tarla'nın belirli bir kazı çalışmasının ardından elde edilen bulgular üzerinde yapılan incelemede Göbeklitepe'den daha eski bir yerleşim yeri olduğu konusunda ortak bir fikir var." dedi.
Giriş Tarihi: 06.10.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 11:46
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