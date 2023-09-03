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Manisa canavarı kan dondurdu! Sokak ortasında anne ve kızın kafasına sıktı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. 47 yaşındaki Veysel Mızrak isimli canavar, kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi Meliha Uludağ ve kızı Cansu Dönmez ile sokak ortasında tartıştı. Tartışma sırasında silahını çıkaran cani, anne ve kızının kafasına sıktı.

Giriş Tarihi: 03.09.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023 10:48
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Manisa canavarı kan dondurdu! Sokak ortasında anne ve kızın kafasına sıktı

Tüyleri diken diken eden vahşet Manisa'da yaşandı. Veysel Mızrak, park halindeki otomobilinin yanında beklerken, mahalleye giren Meliha Uludağ ve Cansu Dönmez ile tartıştı.

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Manisa canavarı kan dondurdu! Sokak ortasında anne ve kızın kafasına sıktı

Yeni Asır'ın haberine göre; Gerginliğin artması sonucu Mızrak, iki kadına art arda ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Dönmez ve Uludağ kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada Veysel Mızrak elindeki tabanca ile kendisini başından vurdu.

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Manisa canavarı kan dondurdu! Sokak ortasında anne ve kızın kafasına sıktı

CANSUZ DÖNMEZ'İN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Anne ve kızını gözünü kırpmadan başlarından vuran Veysel Mızrak kanlar içinde yerde yatan anne kızdan bir kaç metre uzaklaştıktan sonra elindeki silahı bu seferde kendi kafasına dayayarak tetiğe bastı.

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Manisa canavarı kan dondurdu! Sokak ortasında anne ve kızın kafasına sıktı

Sağlık ekipleri kanlar içinde yerde yatanlara yaptığı ilk müdahalede eşinden boşanan ve iki çocuk babası olan Veysi Mızrak ve bir çocuk annesi olan Meliha Uludağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Manisa canavarı kan dondurdu! Sokak ortasında anne ve kızın kafasına sıktı

20 yaşındaki Cansu Dönmez' in nabzının attığını tespit eden görevliler, genç kızı hastaneye kaldırdı.