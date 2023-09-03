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Manisa canavarı kan dondurdu! Sokak ortasında anne ve kızın kafasına sıktı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. 47 yaşındaki Veysel Mızrak isimli canavar, kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi Meliha Uludağ ve kızı Cansu Dönmez ile sokak ortasında tartıştı. Tartışma sırasında silahını çıkaran cani, anne ve kızının kafasına sıktı.
Giriş Tarihi: 03.09.2023 10:48Güncelleme Tarihi: 03.09.2023 10:48