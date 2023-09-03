Manisa canavarı kan dondurdu! Sokak ortasında anne ve kızın kafasına sıktı

Yeni Asır'ın haberine göre; Gerginliğin artması sonucu Mızrak, iki kadına art arda ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Dönmez ve Uludağ kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada Veysel Mızrak elindeki tabanca ile kendisini başından vurdu.