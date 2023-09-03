Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte megakentin deprem tarihi! En son 129 yıl önce...

KÜÇÜK KIYAMET

16 Ocak 1489: Türkler, İstanbul'u fethettikten sonra ilk deprem 1489'da oldu. Tarih kitaplarında depremde bazı bina ve minarelerin yıkıldığı yazıyor. Ancak tarihçilerin üzerinde fazla durmaması nedeniyle çok şiddetli bir deprem olmadığını tahmin ediyoruz.

10 Eylül 1509: Gece saat dörtte İstanbul büyük bir depremle sallandı. 1296 yılındaki depremden sonra en büyük zelzeleydi. Zelzele, Bolu'dan Edirne'ye kadar olan sahada kendini hissettirmişti. Dönemin yerli ve yabancı kaynaklarına göre 5 ile 13 bin arasında kişi ölmüş, 10 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Depremin gece meydana gelmesinden dolayı ölü sayısı fazlaydı. En büyük hasar camilerdeydi. 109 cami yıkılırken, ayakta kalanların ise hemen hemen hepsinin minaresi hasar almıştı. Yıkılan 1070 evin yanı sıra İstanbul'un surları da büyük hasar görmüş, burçlardan 49'u ise ya yıkılmış veya ağır hasar görmüştü.