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Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte megakentin deprem tarihi! En son 129 yıl önce...

Türkiye, 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Gözler ise 'eli kulağında' denilen İstanbul depremindeydi. Kentsel dönüşüm çalışmaları hızla sürerken, İstanbul'u etkileyen büyük depremlerin 250 yılda bir gerçekleştiği iddia edildi. Sabah gazetesi yazarı Erhan Afyoncu ise İstanbul'u yıkan son dört büyük depremin farklı zaman aralıklarında olduğunu dile getirdi. 1894'te yani bundan 129 yıl önce yaşanan depremde ise İstanbul'un 6'da birinin yıkıldığını belirtti. Mega Kent'in tarihinde yaşanan depremler hakkında şu bilgileri verdi…

Giriş Tarihi: 03.09.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023 11:07
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Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte megakentin deprem tarihi! En son 129 yıl önce...
"Eli kulağında" denilen İstanbul depremine karşı kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. İstanbul'u etkileyen büyük depremlerin 250 yıllık arayla olduğu söyleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte megakentin deprem tarihi! En son 129 yıl önce...
Fakat İstanbul'u yıkan son dört büyük deprem farklı zaman aralıklarında oldu. 1894'teki deprem İstanbul'un altıda birini yıkmıştı. Ancak uzmanlar tarafından İstanbul depremi olarak kabul edilmiyor.
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Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte megakentin deprem tarihi! En son 129 yıl önce...
Osmanlı döneminde İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili araştırmalar son yıllarda arttı.
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Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte megakentin deprem tarihi! En son 129 yıl önce...
İstanbul depremleriyle ilgili Mustafa Cezar, Kevork Pamukçiyan, Caroline Finkel-Nicholas Ambraseys, Erhan Afyoncu-Zekai Mete, Deniz Mazlum, Orhan Sakin, Recep Karacakaya, Mehmet Yıldız, Bülent Terekli, Fatma Ürekli, Feriha Öztin ve Sema Küçükalioğlu Özkılıç'ın araştırmaları vardır.
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Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte megakentin deprem tarihi! En son 129 yıl önce...

KÜÇÜK KIYAMET

16 Ocak 1489: Türkler, İstanbul'u fethettikten sonra ilk deprem 1489'da oldu. Tarih kitaplarında depremde bazı bina ve minarelerin yıkıldığı yazıyor. Ancak tarihçilerin üzerinde fazla durmaması nedeniyle çok şiddetli bir deprem olmadığını tahmin ediyoruz.

10 Eylül 1509: Gece saat dörtte İstanbul büyük bir depremle sallandı. 1296 yılındaki depremden sonra en büyük zelzeleydi. Zelzele, Bolu'dan Edirne'ye kadar olan sahada kendini hissettirmişti. Dönemin yerli ve yabancı kaynaklarına göre 5 ile 13 bin arasında kişi ölmüş, 10 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Depremin gece meydana gelmesinden dolayı ölü sayısı fazlaydı. En büyük hasar camilerdeydi. 109 cami yıkılırken, ayakta kalanların ise hemen hemen hepsinin minaresi hasar almıştı. Yıkılan 1070 evin yanı sıra İstanbul'un surları da büyük hasar görmüş, burçlardan 49'u ise ya yıkılmış veya ağır hasar görmüştü.