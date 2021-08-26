Malatya’da bulundu UNESCO listesine girdi: 5 bin 500 yıl öncesine ait

"Şimdi saraydan öncenin tarihi anlamak istiyoruz. Çünkü Arslantepe yönetim ve devlet sistemi için önemli oldu. Fakat biz önce ne oldu, nasıl doğdu anlamak istiyoruz. Ondan dolayı bu alanda çalışıyoruz. Çünkü daha eski tabakalara geleceğiz. Şu an ne çıkıyor; evler buluyoruz ama çok enteresan çünkü çok var. Bir tane değil; küçük, ufak yollar ve yol ortasında evler var. Tam küçük bir köy gibi bir yer ve o direkt sarayın altında.