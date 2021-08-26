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Malatya'da bulundu UNESCO listesine girdi: 5 bin 500 yıl öncesine ait

Yaklaşık 60 yıldır Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde kazılar yapan İtalyan ekip, höyüğün UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınmasının onurunu yaşıyor. Kazı ekibine öğrenciyken katılan ve şu an kazı başkanlığı yapan Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, "Bizim gibi bilim insanları burayı ve önemini biliyorduk, şimdi UNESCO ile Arslantepe'nin önemini dünya anladı" dedi. Höyükte 30 yıl kazı başkanlığı yaparak emekli olan Prof. Dr. Marcella Frangipane ise, "Buranın önemini anlatmak için 2013'te UNESCO'ya başvurmak için harekete geçtik. 8 yıllık çalışmayla iyi sonuç elde edildi, çok memnunum" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 26.08.2021 13:53 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 14:47
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Malatya’da bulundu UNESCO listesine girdi: 5 bin 500 yıl öncesine ait

Malatya'ya 7 kilometre mesafede bulunan ve unesco kültür mirası kalıcı listesi'ne alınan arslantepe höyüğü'nde, bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen 28 mezar ile yine 5 bin 500 öncesinden kaldığı tahmin edilen 4 ev kalıntısına rastlandı.

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Malatya’da bulundu UNESCO listesine girdi: 5 bin 500 yıl öncesine ait

Devlet ve bürokrasinin temellerinin atıldığı Arslantepe Höyüğü'nde, bu yılki kazı çalışmalarının üçte biri tamamlandı. Geç Kalkolitik'ten Geç Hitit Dönemi'ne kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit Dönemi'ne ait, girişinde aslan ile devrilmiş bir kral heykelinin bulunduğu höyükte, dünyanın ilk yağmur drenaj hattı, kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle devlet ve bürokrasinin temellerinin atıldığı yapılar ortaya çıkarıldı.

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Malatya’da bulundu UNESCO listesine girdi: 5 bin 500 yıl öncesine ait

26 Temmuz'da UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Arslantepe'de kazılar, 55 kişilik ekip ile 10 Ağustos'ta başladı. Bu yılki kazılarda, bin yıl öncesine ve Ortaçağ dönemine ait olduğu tahmin edilen 28 mezar bulundu. Bu alanın yan tarafında ise 5 bin 500 yıl öncesinden kaldığı düşünülen ve yan yana yanmış halde 4 ev kalıntısına rastlandı. Kazılar ile evlerin içlerine doğru ilerlenirken, alanda daha birçok objenin bulunacağı tahmin ediliyor.

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Malatya’da bulundu UNESCO listesine girdi: 5 bin 500 yıl öncesine ait

'ŞİMDİ SARAYDAN ÖNCENİN TARİHİNİ ANLAMAK İSTİYORUZ'

Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, Arslantepe'nin UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınmasının kendilerinin beklediği en iyi bir sonuç olduğunu belirterek, şunları söyledi:

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Malatya’da bulundu UNESCO listesine girdi: 5 bin 500 yıl öncesine ait

"Şimdi saraydan öncenin tarihi anlamak istiyoruz. Çünkü Arslantepe yönetim ve devlet sistemi için önemli oldu. Fakat biz önce ne oldu, nasıl doğdu anlamak istiyoruz. Ondan dolayı bu alanda çalışıyoruz. Çünkü daha eski tabakalara geleceğiz. Şu an ne çıkıyor; evler buluyoruz ama çok enteresan çünkü çok var. Bir tane değil; küçük, ufak yollar ve yol ortasında evler var. Tam küçük bir köy gibi bir yer ve o direkt sarayın altında.