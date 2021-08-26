İlk olay değil: Hem evlat acısı hem de baba acısı yaşadı! Başıboş köpekler dehşet saçıyor

Adana'da bisikletiyle kaldırımda giderken sürü halindeki sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan, kaçmak isterken birden yola fırlayan çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Köpeklerden kaçan 13 yaşındaki çocuğa otomobilin çarptığı dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı. Görgü tanığı Mehmet Şaşmaz, "Bu köpekler sürekli birilerini kovalıyor. Daha önce de biri ayağını kırdı" dedi.

Giriş Tarihi: 26.08.2021 12:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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