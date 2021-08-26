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İlk olay değil: Hem evlat acısı hem de baba acısı yaşadı! Başıboş köpekler dehşet saçıyor

Adana'da bisikletiyle kaldırımda giderken sürü halindeki sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan, kaçmak isterken birden yola fırlayan çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Köpeklerden kaçan 13 yaşındaki çocuğa otomobilin çarptığı dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı. Görgü tanığı Mehmet Şaşmaz, "Bu köpekler sürekli birilerini kovalıyor. Daha önce de biri ayağını kırdı" dedi.

Giriş Tarihi: 26.08.2021 12:39
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İlk olay değil: Hem evlat acısı hem de baba acısı yaşadı! Başıboş köpekler dehşet saçıyor

Edinilen bilgiye göre kaza, 21 Ağustos günü 2000 Evler Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki Arda Doruk Derin, bisikletiyle kaldırımda giderken bölgede sürü halinde başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

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İlk olay değil: Hem evlat acısı hem de baba acısı yaşadı! Başıboş köpekler dehşet saçıyor

Derin, köpeklerden korkup kaçarken bisikleti ile bulvara fırladı. Bu sırada toplu taşıma aracı çocuğa çarpmaktan son anda kurtulurken, yan şeritten gelen bir başka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle fırlayan çocuk, refüjün kenarına düşerek ağır yaralandı.

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İlk olay değil: Hem evlat acısı hem de baba acısı yaşadı! Başıboş köpekler dehşet saçıyor

Otomobil sürücüsü M.B. hemen aracını sağa çekip çocuğun yardıma koştu. Kazayı gören diğer vatandaşlar da sağlık ekiplerine haber verdi. Derin, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak bir gün sonra hayatını kaybetti.

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İlk olay değil: Hem evlat acısı hem de baba acısı yaşadı! Başıboş köpekler dehşet saçıyor

Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü, kusurlu bulunmadığı için ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Derin'in cenazesi ise yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Kabasakal Mezarlığında defnedildi.

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İlk olay değil: Hem evlat acısı hem de baba acısı yaşadı! Başıboş köpekler dehşet saçıyor

BABASI ÇİFTE ACI YAŞADI
Kazadan hayatını kaybeden çocuğun babası Mehmet Derin'in bu olaydan iki hafta önce de babasının kaybettiği öğrenildi. Derin, çocuğunu da kazada kaybedince iki hafta arayla hem baba hem evlat acısı yaşadı.