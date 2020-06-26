26 Haziran 2020, Cuma
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Mahmutbey Stadyumu'nda cuma namazı havadan görüntülendi

İstanbul Bağcılar'daki Mahmutbey Stadyumu'nu tamamen dolduran vatandaşların kıldığı Cuma namazı havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 26.06.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 14:57
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Mahmutbey Stadyumu'nda cuma namazı havadan görüntülendi

Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart tarihinden beri kapalı olan cami ve mescitler yaklaşık bir ay önce 29 Mayıs günü Cuma namazıyla birlikte toplu halde ibadete açılmıştı.

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Mahmutbey Stadyumu'nda cuma namazı havadan görüntülendi

Toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından 24 Haziran'da da camiler 5 vakit namaz için ibadete açıldı.

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Mahmutbey Stadyumu'nda cuma namazı havadan görüntülendi

Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk tarihten bu yana beşinci Cuma namazı yine cami avluları, bahçeleri ve namaz kılmak için belirlenen diğer alanlarda kılındı.

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Mahmutbey Stadyumu'nda cuma namazı havadan görüntülendi

İstanbul Bağcılar'da Cuma namazı için en çok katılımın olduğu yer Mahmutbey Stadyumu oldu.

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Mahmutbey Stadyumu'nda cuma namazı havadan görüntülendi

Namaz saati yaklaşırken stadyuma gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu.