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26 Haziran 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Adnan Oktar davasında 'turnike sistemi' itirafı! Tutuksuz sanık mahkemede iğrenç detayları anlattı Adnan Oktar davasında 'turnike sistemi' itirafı! Tutuksuz sanık mahkemede iğrenç detayları anlattı
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik açılan 77'si tutuklu 238 sanıklı davanın bugün görülen duruşmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık S.S.T. dinlendi. S.S.T., Adnan Oktar'ın talimatıyla örgüte yeni katılan kadınların 'turnike sistemi' adı verilen olayla toplu cinsel ilişkiye sokulduğunu öne sürdü.
Giriş Tarihi: 26.06.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 16:11
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki g��rülen 72. duruşmaya tutuksuz sanık "Cinsel istismar" ve "Terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan S.S.T. ile taraf avukatları katıldı. Sanık S.S.T.'nin baskı altında olmadan kendini rahat ifade etmesi için alınan karar gereği duruşma salonuna diğer sanıklar ve izleyiciler alınmadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR ''KADINLARA ÖNCELİK VERİLİYORDU''
Ankara'da üniversite okurken 2001 yılında Oktar grubuyla bir kişi aracılığıyla tanıştığını ifade eden S.S.T. "Bana Harun Yahya kitapları okumamı tavsiye etti. Ben kitapları okuyarak bu grupla yakınlaştım. Harun Yahya kitapçıklarını Ankara'da dağıtmaya başladım, İbrahim Tuncer ile temas halindeydik. 2003 yılları arasında dini tebliğ olayı çok gündemdeydi. 'Dini tebliğ etmemiz lazım' diyorlardı ve bayanlara öncelik veriyorlardı" dedi.
''KIZI ERKEKLER GRUBUYLA TANIŞTIRMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER''
Örgütün kendilerine kadınlarla tanışmaları gerektiğini ve dini kadınlara tebliğ etmeleri gerektiğini söylediklerini belirten tutuksuz sanık "O zamanlar dini tebliğ etmek aklımızda. Camide bir kadının telefonunu aldım, bir yandan kız arkadaşım oldu bir yandan da dini tebliğ ediyordum. Adnan Oktar'ı çok övüyorlardı bana. Dini tebliğ etmem gerektiği söyleniyordu, sonra kitapla yapamayacağımı söylediler. Kızlı erkeklerden oluşan kardeşler grubuyla tanıştırmamı söylediler. Biz de Oktar'a biat ettiğimiz için o zamanlar dediklerini yapıyordum" şeklinde beyanda bulundu.
''TURNİKE SİSTEMİNDEN HABERİM YOKTU''
Örgüte dini amaçlarla girdiğini yineleyen sanık "Benim turnike sisteminden haberim yoktu. Kız arkadaşımın zamanla üzerine düştüler. Kızın İstanbul'a gidip Oktar'la ve Bora Yıldız'la görüşmesini istediler ama 'Örgüt isterse fiziksel temasa da başvurabilirler. Kız seni ararsa da açma' dediler. Benim içim içimi yedi o zaman. Sonradan öğrendim ki Bora Yıldız kızla cinsel temasta bulunmuş, daha sonrasında Oktar'a götürmüşler. Beni kızdan uzaklaştırıp 'Artık kardeşlerle görüşüyor' dediler. Birisi kızla özel bir yakınlaşma yaşıyorsa, örgüt kızı ondan ayırıyordu. 'Kızla tek kalma bütün kardeşler görsün' diyorlardı. Kızı herkesle tanıştırıp 'turnike' denen sistemi uyguluyorlardı" dedi.
''ASKERLİKTEN SÜREKLİ SOĞUTUYORLARDI BİZİ''
İstanbul'da bir örgüt evine yerleştirildiğini öne süren S.S.T. örgütün kendisini fosil sergisinde çalışmak için işe soktuğunu ve orada dini tebliğlerde bulunmaya devam ettiğini söyledi. S.S.T. askerlik zamanı geldiği zaman ise "Adnan Oktar 'Sen burada lazımsın. Askerlikten daha önemli işlerimiz var burada. Sen yüksek lisans yap' dedi. İstanbul Üniversitesi'nde iki defa yüksek lisans yapıp, tez aşamasında bırakıyordum. Bedelli çıkana kadar 5 yıl daha okudum. Askerlikten sürekli soğutuyorlardı bizi" ifadelerini kullandı.