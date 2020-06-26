Adnan Oktar davasında 'turnike sistemi' itirafı! Tutuksuz sanık mahkemede iğrenç detayları anlattı

''ASKERLİKTEN SÜREKLİ SOĞUTUYORLARDI BİZİ''

İstanbul'da bir örgüt evine yerleştirildiğini öne süren S.S.T. örgütün kendisini fosil sergisinde çalışmak için işe soktuğunu ve orada dini tebliğlerde bulunmaya devam ettiğini söyledi. S.S.T. askerlik zamanı geldiği zaman ise "Adnan Oktar 'Sen burada lazımsın. Askerlikten daha önemli işlerimiz var burada. Sen yüksek lisans yap' dedi. İstanbul Üniversitesi'nde iki defa yüksek lisans yapıp, tez aşamasında bırakıyordum. Bedelli çıkana kadar 5 yıl daha okudum. Askerlikten sürekli soğutuyorlardı bizi" ifadelerini kullandı.