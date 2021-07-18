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Çay bahçesinde katliam! Tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı

Kocaeli'de çay bahçesinde oturan şahsa, husumetlisi olduğu iddia edilen şüpheli tarafından 5 el ateş edildi. Yaralı olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise silahıyla birlikte polis ekiplerine teslim oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 18.07.2021 17:49 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 17:51
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Çay bahçesinde katliam! Tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir çay bahçesinde meydana geldi.

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Çay bahçesinde katliam! Tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı

Edinilen bilgiye göre, T.S. isimli şahıs cadde üzerinde bulunan çay bahçesinde oturduğu sırada husumetlisi olduğu iddia edilen H.A. ile tartışmaya başladı.

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Çay bahçesinde katliam! Tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı

Tartışmanın büyümesi üzerine H.A. silahını çıkarıp T.S.'ye 5 el ateş etti. Kovanlardan biri T.S.'nin karın boşluğuna isabet ederken, birisi de cep telefonuna isabet etti. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Çay bahçesinde katliam! Tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan T.S., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. T.S.'yi yaralayan H.A. ise olay yerinde silahı ile birlikte polise teslim oldu.

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Çay bahçesinde katliam! Tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.