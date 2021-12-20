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Mağara kadını görenleri şoke etti! Yol kenarında ölen hayvanları pişirip yiyor | Sözleri pes dedirtti

İngiltere'nin Colchester kentinde yaşayan Sarah Day isimli kadın görenleri şaşırtıyor. Kendisine Mağara kadını diyen Day, yol kenarında araba çarpması sebebiyle yaşamını yitiren hayvanları kestikten sonra etlerini pişirip yiyor. Beslenme şekline yönelik ciddi eleştiriler gelen hatta tepkiler toplayan kadının savunması ise pes dedirtiyor.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 11:04
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Mağara kadını görenleri şoke etti! Yol kenarında ölen hayvanları pişirip yiyor | Sözleri pes dedirtti

İngiliz kadının beslenme alışkanlığı tam anlamıyla görenleri şoke ediyor. Yol kenarında bulduklarıyla besleniyor. Mönüsünde birbirinden ilginç canlılar var.

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Mağara kadını görenleri şoke etti! Yol kenarında ölen hayvanları pişirip yiyor | Sözleri pes dedirtti

ARABA ÇARPMASI NEDENİYLE ÖLEN HAYVANLARI BULUYOR

İngiltere'de yaşayan 34 yaşındaki Sarah Day isimli kadın, araba çarpması nedeniyle ölen hayvanları toplayıp yemesi nedeniyle eleştiriliyor. Sarah ise küçüklüğünden beri doğal ortamda yaşama becerisi kazandığını belirterek, yaptığının yanlış olmadığını savunuyor.

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Mağara kadını görenleri şoke etti! Yol kenarında ölen hayvanları pişirip yiyor | Sözleri pes dedirtti

"ETLERİ BİRAZ YAVAN AMA..."

Pişirdiği hayvanlarla ilgili konuşan Day, "Her zaman yol kenarında hayvan görmüyorum. Ancak haftada 1 kez yol kenarında ölü hayvanlara rastlıyorum ve onları pişirip yiyorum. Bu bazen bir geyik, bazen bir sincap, bazen bir sıçan bazı zamanlar ise bir tavşan oluyor. Etleri biraz yavan ama lezzetli" diye konuştu.

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Mağara kadını görenleri şoke etti! Yol kenarında ölen hayvanları pişirip yiyor | Sözleri pes dedirtti

"ÖLÜMÜNÜN ÜZERİNDEN 24 SAATİ GEÇMİŞSE YEMİYOR"

Yolda gördüğü her hayvanı yemediğini belirten Say, şöyle devam etti: "Güvercin gördüğümde onu mutlaka yiyorum, tadı biraz tavuğa benziyor ama çok daha güzel.

Bazı karşılaştığım hayvanları yemiyorum çünkü ölüm sürelerinin üzerinden 24 saat geçmiş olabiliyor, bu da bakterileri beraberinde getiriyor.

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Mağara kadını görenleri şoke etti! Yol kenarında ölen hayvanları pişirip yiyor | Sözleri pes dedirtti

"KEMİKLERDEN ALET VE SİLAH YAPIYORUM"

Hayvanların derilerini kullanıyorum, kemiklerinden ise alet ve silah yapıyorum. Özellikle tilkileri derileri için alıyorum. Zaten ölü oldukları için derisinin yüzülmesinde bir sakınca görmüyorum.