20 Aralık 2021, Pazartesi
Mağara kadını görenleri şoke etti! Yol kenarında ölen hayvanları pişirip yiyor | Sözleri pes dedirtti
İngiltere'nin Colchester kentinde yaşayan Sarah Day isimli kadın görenleri şaşırtıyor. Kendisine Mağara kadını diyen Day, yol kenarında araba çarpması sebebiyle yaşamını yitiren hayvanları kestikten sonra etlerini pişirip yiyor. Beslenme şekline yönelik ciddi eleştiriler gelen hatta tepkiler toplayan kadının savunması ise pes dedirtiyor.
Giriş Tarihi: 20.12.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 11:04
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