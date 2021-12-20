Mağara kadını görenleri şoke etti! Yol kenarında ölen hayvanları pişirip yiyor | Sözleri pes dedirtti

"ÖLÜMÜNÜN ÜZERİNDEN 24 SAATİ GEÇMİŞSE YEMİYOR"

Yolda gördüğü her hayvanı yemediğini belirten Say, şöyle devam etti: "Güvercin gördüğümde onu mutlaka yiyorum, tadı biraz tavuğa benziyor ama çok daha güzel.

Bazı karşılaştığım hayvanları yemiyorum çünkü ölüm sürelerinin üzerinden 24 saat geçmiş olabiliyor, bu da bakterileri beraberinde getiriyor.