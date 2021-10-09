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Ailesine Müge Anlı’da kavuşmuştu! Vedat Alexander’ın mutluluğu kısa sürdü! Evleri tamamen küle döndü

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Vedat Alexander, hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Ablası ile birlikte İzmir'de cami avlusuna bırakılan ve Almanya'ya evlatlık verilen Vedat Alexander, 33 yıl sonra ailesini buldu. Önce babasına sonra da annesine kavuşan Vedat, annesinin İzmir'de bulunan evine ziyarete gitti. Ancak ailenin mutluluğu kısa sürdü. Vedat ve diğer aile bireylerinin de evde olduğu sırada çıkan yangında ev tamamen kül oldu.

Giriş Tarihi: 09.10.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 13:00
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Ailesine Müge Anlı’da kavuşmuştu! Vedat Alexander’ın mutluluğu kısa sürdü! Evleri tamamen küle döndü

Müge Anlı'da gündeme gelen Vedat Alexander'ın hikayesi günlerce konuşuldu. Bebekken camiye bırakılan genç adam, 33 yıl sonra ailesine kavuşmuştu. Bu buluşma günlerce konuşuldu. Her şey Almanya'da büyüyen Vedat'ın Müge Anlı'ya katılmasıyla başladı.

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Ailesine Müge Anlı’da kavuşmuştu! Vedat Alexander’ın mutluluğu kısa sürdü! Evleri tamamen küle döndü

Kendisinden iki yaş büyük ablası Hülya ile birlikte 20 Mayıs 1988'de İzmir'de cami önüne bırakıldıktan sonra Alman bir aileye evlatlık verilen 35 yaşındaki Vedat, atv'deki "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılarak gerçek anne ve babasını buldu.

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Ailesine Müge Anlı’da kavuşmuştu! Vedat Alexander’ın mutluluğu kısa sürdü! Evleri tamamen küle döndü

Vedat'ın babasının Ankara Beypazarı'nda yaşayan Adil Yaman, annesinin İzmir'de yaşayan Fatma Korhan olduğu ortaya çıktı.
Adil Yaman'ın ikinci evliliğinden 11, Fatma Korhan'ın ise 8 çocuğu olduğu anlaşıldı. Vedat, anne ve babasını ararken, 19 kardeşi olduğunu öğrenince kısa süreli bir şok yaşamıştı.

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Ailesine Müge Anlı’da kavuşmuştu! Vedat Alexander’ın mutluluğu kısa sürdü! Evleri tamamen küle döndü

Vedat, önce Anlı'nın kucağında programa gelen 4 aylık Meryem isimli en küçük kardeşi ile tanıştı.

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Ailesine Müge Anlı’da kavuşmuştu! Vedat Alexander’ın mutluluğu kısa sürdü! Evleri tamamen küle döndü

Daha sonra baba Adil Yaman stüdyoya gelerek 33 yıldır görmediği oğlu Vedat'a sarıldı. Adil Yaman, "Sana babalık yapamadım" diyerek Vedat'tan özür diledi.