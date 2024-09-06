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Lüks saat satışına sıkı takip! Bir saatin fiyatı 1 milyon euro

İstanbul Kaçakçılık Şube polisleri dikkat çeken bir operasyona imza attı. Fiyatı yüzbinlerce doları bulan lüks saatlerin sahipleri tarafından 'satış komisyonu' karşılığında elden ödemelerle vergisiz şekilde satıldığı ihbarları üzerine bazı işyerlerine denetim yapan polis, 4 milyon dolar değerindeki 178 lüks saati seri numaraları ve sahiplik bilgileri üzerinden incelemeye aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.09.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 09:20
Lüks saat satışına sıkı takip! Bir saattin fiyatı 1 milyon euro

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; kaçak saat satıldığı ve vergi kaçırıldığı iddia edilen iş yerlerine yönelik bir süre önce çalışma başlattı.

Lüks saat satışına sıkı takip! Bir saattin fiyatı 1 milyon euro

Sabah'ın haberine göre Kuyumcular ve lüks saat satışı yapan bazı iş yerlerinde; komisyon karşılığında satış yapılması için sahiplerinden teslim alınan ikinci el veya sıfır lüks saatlerin el altından satışa sunulduğu ve 375 bin dolara kadar fiyatları olan pahalı saatlerin elden teslim alınan ödemelerle satıldığı tespit edildi.

Lüks saat satışına sıkı takip! Bir saattin fiyatı 1 milyon euro

İddialara göre saatleri satmaları için bu noktalara teslim edenler arasında bazı sosyal medya fenomenleri ve ünlü iş insanları da bulunuyor. Ödemelerin vergiden kaçınmak için elden teslim alındığı ve "Vergi Usül Kanunu'na Muhalefet" suçunun işlendiği belirlendi.

Lüks saat satışına sıkı takip! Bir saattin fiyatı 1 milyon euro

İş yerleri, saatler, saat sahipleri hepsi tek tek tespit edildi. Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy başta olmak üzere İstanbul genelinde lüks semtlerde çok sayıda iş yerinde denetim yapıldı. 3'ü Nişantaşı olmak üzere 4 Şişli'de, 1'i de Bağdat Caddesi'nde olan 5 lüks saat mağazası kontrol edildi.

Lüks saat satışına sıkı takip! Bir saattin fiyatı 1 milyon euro

Mağaza sahiplerine saatleri nereden temin ettikleri, saatlerin yurt dışından nasıl getirildiği soruldu ve kayıt dışı lüks saat ticareti üzerinden kara para aklama suçunun işlenip işlenmediğine yönelik detaylı inceleme başlatıldı. Saatlerin alış ve satış faturaları ile gümrük belgeleri kontrol edildi.