06 Eylül 2024, Cuma
Lüks saat satışına sıkı takip! Bir saatin fiyatı 1 milyon euro
İstanbul Kaçakçılık Şube polisleri dikkat çeken bir operasyona imza attı. Fiyatı yüzbinlerce doları bulan lüks saatlerin sahipleri tarafından 'satış komisyonu' karşılığında elden ödemelerle vergisiz şekilde satıldığı ihbarları üzerine bazı işyerlerine denetim yapan polis, 4 milyon dolar değerindeki 178 lüks saati seri numaraları ve sahiplik bilgileri üzerinden incelemeye aldı.
Giriş Tarihi: 06.09.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 09:20