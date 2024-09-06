Lüks saat satışına sıkı takip! Bir saatin fiyatı 1 milyon euro

Sabah'ın haberine göre Kuyumcular ve lüks saat satışı yapan bazı iş yerlerinde; komisyon karşılığında satış yapılması için sahiplerinden teslim alınan ikinci el veya sıfır lüks saatlerin el altından satışa sunulduğu ve 375 bin dolara kadar fiyatları olan pahalı saatlerin elden teslim alınan ödemelerle satıldığı tespit edildi.