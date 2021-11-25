Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! Avukat Müge Anlı’da anlattı: “Karar yasaya aykırı”

Müge Anlı Leyla Aydemir davasında yaşanan yeni gelişmeyi aktardı. 15 Haziran 2018'de Ağrı'da kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla'nın ölümüne ilişkin yeniden açılan davada 7 sanık beraat etti. Çıkan kararın ardından harekete geçen Leyla Aydemir'in ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, Müge Anlı canlı yayınında yaşanan yeni gelişmeleri paylaştı. Beraat kararına itiraz ettiğini belirten Tunç, bu kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu öne sürdü.