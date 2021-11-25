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Haberler Galeri Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! Avukat Müge Anlı’da anlattı: “Karar yasaya aykırı”

Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! Avukat Müge Anlı’da anlattı: “Karar yasaya aykırı”

Müge Anlı Leyla Aydemir davasında yaşanan yeni gelişmeyi aktardı. 15 Haziran 2018'de Ağrı'da kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla'nın ölümüne ilişkin yeniden açılan davada 7 sanık beraat etti. Çıkan kararın ardından harekete geçen Leyla Aydemir'in ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, Müge Anlı canlı yayınında yaşanan yeni gelişmeleri paylaştı. Beraat kararına itiraz ettiğini belirten Tunç, bu kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu öne sürdü.

Giriş Tarihi: 25.11.2021 12:58 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 13:01
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Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! Avukat Müge Anlı’da anlattı: “Karar yasaya aykırı”

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış ve cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuştu. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

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Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! Avukat Müge Anlı’da anlattı: “Karar yasaya aykırı”

Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin dava ile ilgili Müge Anlı bugün canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ailenin avukatı da yayına katıldı ve yeni gelişmeleri paylaştı.

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Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! Avukat Müge Anlı’da anlattı: “Karar yasaya aykırı”

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, küçük çocuğun ölümüne ilişkin yeniden yargılanan 7 sanığın beraatına karar veren yerel mahkemenin kararına istinaf mahkemesinde itiraz etti.

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Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! Avukat Müge Anlı’da anlattı: “Karar yasaya aykırı”

Tunç, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine ulaştırılmak üzere davanın görüldüğü Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu itiraz dilekçesinde, Leyla Aydemir'in yargılandığı davada, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin bozma ilamının ardından yerel mahkemede yeniden yargılanan 7 sanığın ayrı ayrı beraatlerine karar verildiğini hatırlattı.

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Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! Avukat Müge Anlı’da anlattı: “Karar yasaya aykırı”

Dilekçesinde yerel mahkemenin bu kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu öne süren Tunç, maktulün cesedin bulunduğu yerin köyden yaklaşık 3 kilometre uzakta olduğuna aktardı.