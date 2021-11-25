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Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! İşte memleketin dört bir yanından manzaralar

Son dakika haberi... 7'den 70'e herkesin merakla beklediği kar haberleri gelmeye başladı. Çeşitli bölgelerde kar yağışı etkisini gösterirken yollar beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar mevsimin ilk karının tadını çıkarırken sürücülere dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Giriş Tarihi: 25.11.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 12:09
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Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! İşte memleketin dört bir yanından manzaralar

Yurdun bazı şehirleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kars'ta etkili olan güneşli ve sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı. Gece aralıklarla yağan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! İşte memleketin dört bir yanından manzaralar

KARS BEYAZA BÜRÜNDÜ
Yoğun kar yağışından dolayı kısa sürede her taraf beyaza bürünürken, kar altında yürüyen vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

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Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! İşte memleketin dört bir yanından manzaralar

Kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği belirtildi.

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Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! İşte memleketin dört bir yanından manzaralar

TOKAT'TA ULAŞIM AKSADI
Tokat kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Karlı hava nedeniyle Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkii ile 1650 rakımlı Çamlıbel tepesinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

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Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! İşte memleketin dört bir yanından manzaralar

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan ağır tonajlı araç sürücülerinin bazıları yolda kaldı. Geyraz Mahallesi'nde uygulama yapan ekipler, ağır tonajlı araçların trafiğe çıkmasına izin vermedi.