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Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! İşte memleketin dört bir yanından manzaralar
Son dakika haberi... 7'den 70'e herkesin merakla beklediği kar haberleri gelmeye başladı. Çeşitli bölgelerde kar yağışı etkisini gösterirken yollar beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar mevsimin ilk karının tadını çıkarırken sürücülere dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.
Giriş Tarihi: 25.11.2021 11:31Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 12:09