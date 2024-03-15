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Laz böreği nasıl yapılır? İşte püf noktaları

Karadeniz'in enfes tatlısı laz böreği, iftar sofralarını süslüyor. Laz böreği nasıl yapılır? Ayrıntıları A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:38
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Laz böreği nasıl yapılır? İşte püf noktaları

İyi bir laz böreği nasıl yapılır? Ustası anlattı.

İşte tarifi

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Laz böreği nasıl yapılır? İşte püf noktaları

LAZ BÖREĞİ NASIL YAPILIR? İŞTE PÜF NOKTALARI | VİDEO İZLE

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Laz böreği nasıl yapılır? İşte püf noktaları

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Osmanlı'dan günümüze gelen miras....

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Laz böreği nasıl yapılır? İşte püf noktaları

Bol sütlü, fıstıklı... İster vişneli, ister narlı her daim Ramazan sofralarının baş tacı.

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Laz böreği nasıl yapılır? İşte püf noktaları

Gül, Türk kültüründe her yerdedir. Vazoda konsolun üzerinde, sevgiliye giden buketin içinde bazen bir şarkıda bazen de bir yol kenarında ve Osmanlı'nın aşında. İlk güllacın 15. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor.