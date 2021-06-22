Lakabı "demir adam" olan 72 yaşındaki milli sporcu görenleri şaşkına çevirdi! Biyolojik yaşı 33 çıktı

'25-30 YAŞINDAKİ KİŞİNİN KALP GÜCÜNE SAHİP'

AÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Kılınç ise Ali Bıdı'nın triatlonda özel biri olduğunu belirterek, "Genelde 72 yaşındaki insanların maksimum nabız değeri 220 eksi yaş üzerinden hesaplanır. Örneğin; 40 yaşındaki bir kişinin maksimum çıkabileceği 180'dir. Ali beyin çıkabileceği maksimum değer 146 ile 156 nabız aralığında olmasına rağmen, 180 nabızlara kadar çıkabiliyor. Bu da şu demek; Ali bey 25-30 yaşındaki bir kişinin kardiyolojik, yani kalp gücüne sahip. Aslında bizim biyolojik yaşımız sayıdan ibaret. İnsanın fonksiyonel yönden göstergesi, antrenmanlarda ve testlerde yapmış olduğu yüklenmelerde çıkabileceği en üst düzeydeki kalp atım sayısıdır. O da 1 dakikalık süreçte belirli 5-10 saniye içerisinde gerçekleşir. Bu sayı ne kadar yüksekse, 180-200'lere yakınsa onun fonksiyonel yönünün, fizyolojik kalp yapısının verimli olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz" dedi.

