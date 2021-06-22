BİM 22 Haziran 2021 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Güncel liste...

22 Haziran BİM aktüel ürünler indirimleri başladı. Bu hafta 20 adet ürünü indirimli olarak satışa çıkaran BİM marketler, yayımladığı katalog ile kampanyalı listesi duyurdu. Haftanın kampanyalarını sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? 22 Haziran BİM kataloğunda neler var? İşte haftanın kampanyalı ürünleri...

Giriş Tarihi: 22.06.2021 09:41 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 09:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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