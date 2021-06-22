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Haberler Galeri BİM 22 Haziran 2021 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Güncel liste...

BİM 22 Haziran 2021 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Güncel liste...

22 Haziran BİM aktüel ürünler indirimleri başladı. Bu hafta 20 adet ürünü indirimli olarak satışa çıkaran BİM marketler, yayımladığı katalog ile kampanyalı listesi duyurdu. Haftanın kampanyalarını sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? 22 Haziran BİM kataloğunda neler var? İşte haftanın kampanyalı ürünleri...

Giriş Tarihi: 22.06.2021 09:41 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 09:41
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BİM 22 Haziran 2021 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Güncel liste...

BİM 22 Haziran 2021 aktüel ürünler satışa çıktı. Bugünden itibaren müşterilerin beğenisine sunulan kampanyalı ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Haftanın kampanyalarında kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor. Markete uğramadan önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte 22 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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BİM 22 Haziran 2021 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Güncel liste...

Bestolio Sızma Zeytinyağı

• 1 L
• Soğuk sıkım
• Cam şişe

Bağcı Siyah Zeytin

• 400 g
• 181-230

  • 3
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BİM 22 Haziran 2021 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Güncel liste...

Başyazıcı Fermente Parmak Sucuk

• 300 g

Başyazıcı Dana Antrikot Pastırma

• 100 g
• Çemensiz

Fiskobirlik Kavrulmuş Fındık

• 400 g

  • 4
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BİM 22 Haziran 2021 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Güncel liste...

Keyifçe Antep Fıstığı

• 400 g

Gürsoy Fındık Ezmesi

• 320 g

Sezerler Osmancık Pirinç

• 1 kg

  • 5
  • 7
BİM 22 Haziran 2021 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Güncel liste...

Şavak Gurme Tulum Peyniri

• 300 g
• Tam yağlı

Miskos Çekme Helva

• 240 g

Boğaziçi Pişmaniye

• 250 g

Lokum Aşkı Lokum

• 500 g
• Fındıklı & Antep fıstıklı