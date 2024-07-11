KYK ücretsiz konaklama başvurusu nasıl yapılır? 2024 GSB Seyahatsever Projesi nedir, şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) hayata geçirdiği ve büyük ilgi gören "Seyahatsever" projesi kapsamında, KYK yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı yeniden sunuluyor. Üstelik bu yıl başvurular sadece öğrencilerle sınırlı değil! Yaz aylarını uygun fiyata değerlendirmek isteyen herkesin başvuru yapabileceği projede, seçilen kişiler KYK yurtlarında ücretsiz olarak konaklayabilecekler. Peki, GSB KYK ücretsiz konaklama başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? İşte merak edilen tüm detaylar...

ahaber.com.tr Giriş: 11.07.2024 14:19 Güncelleme: 11.07.2024 14:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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