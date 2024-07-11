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KYK ücretsiz konaklama başvurusu nasıl yapılır? 2024 GSB Seyahatsever Projesi nedir, şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) hayata geçirdiği ve büyük ilgi gören "Seyahatsever" projesi kapsamında, KYK yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı yeniden sunuluyor. Üstelik bu yıl başvurular sadece öğrencilerle sınırlı değil! Yaz aylarını uygun fiyata değerlendirmek isteyen herkesin başvuru yapabileceği projede, seçilen kişiler KYK yurtlarında ücretsiz olarak konaklayabilecekler. Peki, GSB KYK ücretsiz konaklama başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? İşte merak edilen tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 14:19 Güncelleme: 11.07.2024 14:19
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KYK ücretsiz konaklama başvurusu nasıl yapılır? 2024 GSB Seyahatsever Projesi nedir, şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) hayata geçirdiği ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği "Seyahatsever" projesi kapsamında, KYK yurtlarında ücretsiz konaklama fırsatı sunuluyor. 18-30 yaş aralığındaki tüm gençlerin başvurabileceği projenin başvuruları 8 Temmuz'da başlıyor. Peki, KYK yurtlarında ücretsiz tatil imkanı sunan Seyahatsever Projesi'ne nasıl başvurulur? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

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KYK ücretsiz konaklama başvurusu nasıl yapılır? 2024 GSB Seyahatsever Projesi nedir, şartları neler?

KYK Ücretsiz Konaklama Başvuruları Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

KYK yurtlarında ücretsiz konaklamak isteyen gençler, 8 Temmuz - 25 Ağustos tarihleri arasında başvuruda bulunabilecekler. Başvurular, 444 0 472 (ALO GSB) numarası üzerinden telefonla yapılacak.

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KYK ücretsiz konaklama başvurusu nasıl yapılır? 2024 GSB Seyahatsever Projesi nedir, şartları neler?

Gençlerin, konaklamak istedikleri tarihten en az bir gün önce arayarak rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Rezervasyon sırasında doğum tarihi, isim, soyisim ve T.C. kimlik numarası bilgileri alınacak.

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KYK ücretsiz konaklama başvurusu nasıl yapılır? 2024 GSB Seyahatsever Projesi nedir, şartları neler?

GSB Seyahatsever Projesi Başvuru Şartları Nelerdir?

📍Yurtlardan 18-30 yaş arasındaki gençler yararlanabilecek.

📍Öğrenci olma şartı aranmıyor.

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KYK ücretsiz konaklama başvurusu nasıl yapılır? 2024 GSB Seyahatsever Projesi nedir, şartları neler?

📍Yurda girişte T.C. kimlik kartı fotokopisi isteniyor.

📍Konaklama ücreti alınmıyor.