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Kuzen cinayetinde kan donduran görüntüler: Kurşun yağdırmış! “1,5 ay önce bana küfretmişti ben de vurdum”

İzmir'de yaşanan kuzen cinayetinin detayları aydınlandı. 23 yaşındaki Doğucan Yılmaz kamyonette yolcu konumundayken aracın yanına yaya olarak gelen kuzeni Adar Demir (21) tarafından defalarca kurşunlanmıştı. Kuzen katili Adar Demir ifadesinde, "1.5 ay önce bana küfür etmişti. Tehdit ediyordu. Olay günü yolda denk geldik. Ben de aramızdaki bu husumetten dolayı vurdum" demişti. Polis soruşturmasını yürüttüğü kan donduran olayla ilgili korkunç görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 24.08.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 10:46
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Kuzen cinayetinde kan donduran görüntüler: Kurşun yağdırmış! “1,5 ay önce bana küfretmişti ben de vurdum”

İzmir Buca'da Çarşamba gecesi saat 22.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 697/19 sokakta meydana gelen cinayetin perde arkası, polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralanıyor.

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Kuzen cinayetinde kan donduran görüntüler: Kurşun yağdırmış! “1,5 ay önce bana küfretmişti ben de vurdum”

Adar Demir, sokakta ilerleyen kamyonette yolcu olarak bulunan kuzeni Doğucan Yılmaz'a açık olan camdan içeri tabanca ile ateş etti.

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Kuzen cinayetinde kan donduran görüntüler: Kurşun yağdırmış! “1,5 ay önce bana küfretmişti ben de vurdum”

Kurşunların hedefi olan Yılmaz ağır yaralanırken, Şüpheli suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz, yakınları tarafından kamyonetle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kuzen cinayetinde kan donduran görüntüler: Kurşun yağdırmış! “1,5 ay önce bana küfretmişti ben de vurdum”

Burada tedaviye alınan talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheli Adar Yılmaz yakalanarak gözaltına alındı.

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Kuzen cinayetinde kan donduran görüntüler: Kurşun yağdırmış! “1,5 ay önce bana küfretmişti ben de vurdum”

CİNAYET ANI SANİYE SANİYE KAMERADA