Boşanmak üzere olduğu eşi 3 aylık bebeğini kaçırdı! Vicdansız babanın uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi

Evlendiği günden itibaren eşinden şiddet gördüğünü ileri süren Türkdoğan, "Kendisi uyuşturucu kullanıyordu, çocuğumuz doğduktan sonra bıraktığını düşünüyordum ama yine devam etti, iyileşmedi.

Uyuşturucu kullandığını evlendikten sonra öğrendim. Çocuğum hastalandığı için 18 Mayıs'ta hastaneye gittim. Hastanede beni ve annemi darp etti.