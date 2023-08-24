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Haberler Galeri Boşanmak üzere olduğu eşi 3 aylık bebeğini kaçırdı! Vicdansız babanın uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi

Boşanmak üzere olduğu eşi 3 aylık bebeğini kaçırdı! Vicdansız babanın uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi

Sakarya'da 2 yıllık evli olan Tuana Türkdoğan, boşanma aşamasında olduğu ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdüğü eşi 3 aylık bebeğini kaçırdı. Genç anne Türkoğlu, "3 aylık çocuğunu kucağımdan alıp Çorum'a kaçırdı. Bebeğimin kokusuna hasret kaldı" dedi. Türkoğlu'nun feryadı yürekleri dağladı.

Giriş Tarihi: 24.08.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 10:55
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Boşanmak üzere olduğu eşi 3 aylık bebeğini kaçırdı! Vicdansız babanın uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ikamet eden 23 yaşındaki Tuana Türkdoğan, o anları anlattı.
3 aylık Aras Efe'nin halen anne sütüne ihtiyacı olduğunu belirten gözü yaşlı anne boşanma aşamasında olan eşinden 3 aydır ayrı yaşadığını söyledi.

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Boşanmak üzere olduğu eşi 3 aylık bebeğini kaçırdı! Vicdansız babanın uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi

Bebeğinin kokusuna hasret kaldığını belirten anne Türkdoğan, "Eşim geldi bebeğimi kucağımdan aldı ve bir anda ortadan kayboldu. Durumu hemen polise ihbar ettim" dedi.

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Boşanmak üzere olduğu eşi 3 aylık bebeğini kaçırdı! Vicdansız babanın uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi

"UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI EVLENDİKTEN SONRA ÖĞRENDİM"

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Boşanmak üzere olduğu eşi 3 aylık bebeğini kaçırdı! Vicdansız babanın uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi

Evlendiği günden itibaren eşinden şiddet gördüğünü ileri süren Türkdoğan, "Kendisi uyuşturucu kullanıyordu, çocuğumuz doğduktan sonra bıraktığını düşünüyordum ama yine devam etti, iyileşmedi.

Uyuşturucu kullandığını evlendikten sonra öğrendim. Çocuğum hastalandığı için 18 Mayıs'ta hastaneye gittim. Hastanede beni ve annemi darp etti.

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Boşanmak üzere olduğu eşi 3 aylık bebeğini kaçırdı! Vicdansız babanın uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi

Şikayetçi olmak istedim ama çocuğumu bırakamadım. Sonrasında boşanmak istedim, çocuğumu kucağımdan aldı, annesiyle birlikte kaçırdı" diye konuştu.