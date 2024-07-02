Kütahya'da vahşet! Çelik yelek giyip annesi ve üvey babasını katletti
Son dakika haberine göre Kütahya Meydan Mahallesi Meltem sokakta kan donduran bir olay meydana geldi. Kütahya'da annesini öldüren üvey babasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mert Furkan Şenol iki cinayeti de kendisinin işlediğini itiraf etti.
ahaber.com.tr
DHA
Giriş: 02.07.2024
06:31
Güncelleme: 02.07.2024
06:31
Olay, geç saatlerde Meydan Mahallesi Meltem Sokakta meydana geldi. Ünal Koçer (53) ile eşi Sevgi Koçer (48) evde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ünal Koçer, eşi Sevgi Koçer'e pompalı tüfekle ateş etti. Sevgi Koçer vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığılırken, bu sırada evde bulunan ve ilk eşinden olan oğlu Mert Furkan Şenol (19) ise üvey babası Ünal Koçer'e tabancayla ateş etti.
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sevgi Koçer ile eşi Ünal Koçer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Katil zanlısı Mert Furkan Şenol ise evin önünde polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Şenol, işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü.
EVDE ÇELİK YELEK BULUNDU, CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ
Kütahya'da annesini öldüren üvey babasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mert Furkan Şenol (19), geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü.