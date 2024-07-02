Kütahya’da vahşet! Çelik yelek giyip annesi ve üvey babasını katletti

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ünal Koçer, eşi Sevgi Koçer'e pompalı tüfekle ateş etti. Sevgi Koçer vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığılırken, bu sırada evde bulunan ve ilk eşinden olan oğlu Mert Furkan Şenol (19) ise üvey babası Ünal Koçer'e tabancayla ateş etti.