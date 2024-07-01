Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde kan donduran yeni detaylar! Kan davası uğruna...

Olayla ilgili farklı gözaltınaların da olduğu öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası Mahir Çoğaç'ın cenazesi ise dün 18 yıldır görev yaptığı okulun bahçesine getirildi, helallik alındı. Eğitimci Mahir Çoğaç; ailesi, yakınları, meslektaşları ve öğrencileri tarafından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.