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Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde kan donduran yeni detaylar! Kan davası uğruna...

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç'ın otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden, cinayeti işleyen D.G.'nin (17) de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Öte yandan Çoğaç'ın kardeşinin 4 yıl önce Adana'da suç örgütü lideri Bedirhan Bayğara'yı öldürdüğü, Mahir Çoğaç'ın ise "kan davası" uğruna katledildiği öne sürüldü. Çoğaç'tan geriye ise acılı ailesi kaldı. İşte detaylar....

Giriş: 01.07.2024 18:07 Güncelleme: 01.07.2024 18:23
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Kocaeli’deki Mahir hoca cinayetinde flaş gelişme! 8 tutuklama | Kan davası uğruna katledilmiş

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç'ın otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 8 kişinin tutuklandığı olayda detaylar ortaya çıktı.

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Kocaeli’deki Mahir hoca cinayetinde flaş gelişme! 8 tutuklama | Kan davası uğruna katledilmiş

Çoğaç'ın kardeşinin 4 yıl önce Adana'da suç örgütü lideri Bedirhan Bayğara'yı öldürdüğü, Mahir Çoğaç'ın ise "kan davası" uğruna katledildiği öne sürüldü. Yakınları, meslektaşları ve öğrencileri tarafından sevilen, hiçbir suça karışmayarak kendisine ve ailesine Kocaeli'de yaşam kuran Çoğaç'tan geriye ise acılı ailesi kaldı.

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Kocaeli’deki Mahir hoca cinayetinde flaş gelişme! 8 tutuklama | Kan davası uğruna katledilmiş

Olay, 26 Haziran Çarşamba günü saat 09.00 sıralarında Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, bindiği otomobilinde emniyet kemerini taktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Otomobilin yanına yaklaşan zanlı, tabanca ile Çoğaç'ı başından vurdu. Kanlar içinde kalan Çoğaç hayatını kaybetti, zanlı ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

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Kocaeli’deki Mahir hoca cinayetinde flaş gelişme! 8 tutuklama | Kan davası uğruna katledilmiş

KATİL YAKALANDI
Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, katilin ve olaya karıştığı düşünülen şüphelilerin peşine düştü. Çoğaç'ı vuran şüpheli ile ona yardım ettiği öğrenilen şahıs, operasyonla İstanbul Ümraniye'ye bağlı Dudullu'da yakalandı.

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Kocaeli’deki Mahir hoca cinayetinde flaş gelişme! 8 tutuklama | Kan davası uğruna katledilmiş

Olayla ilgili farklı gözaltınaların da olduğu öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası Mahir Çoğaç'ın cenazesi ise dün 18 yıldır görev yaptığı okulun bahçesine getirildi, helallik alındı. Eğitimci Mahir Çoğaç; ailesi, yakınları, meslektaşları ve öğrencileri tarafından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.