01 Temmuz 2024, Pazartesi
Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde kan donduran yeni detaylar! Kan davası uğruna...
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç'ın otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden, cinayeti işleyen D.G.'nin (17) de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Öte yandan Çoğaç'ın kardeşinin 4 yıl önce Adana'da suç örgütü lideri Bedirhan Bayğara'yı öldürdüğü, Mahir Çoğaç'ın ise "kan davası" uğruna katledildiği öne sürüldü. Çoğaç'tan geriye ise acılı ailesi kaldı. İşte detaylar....
Giriş: 01.07.2024 18:07 Güncelleme: 01.07.2024 18:23
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