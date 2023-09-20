Kuru fasulyenin sırrı ortaya çıktı! 40 yıllık ustadan tam kıvamında ağızlara layık tarif!
Kuru fasulye, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve doğru bir şekilde pişirildiğinde damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Ancak kuru fasulyenin mükemmel bir şekilde pişirilmesi bazı püf noktalarını gerektirir. İşte 40 yıllık ustadan tam kıvamında ağızlara layık tarif...
Giriş Tarihi: 20.09.2023
22:02 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
22:02
Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan kuru fasulye, doğru bir şekilde pişirildiğinde herkesin favorisi olabilir. Ancak mükemmel bir kuru fasulye yapabilmek için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Bu konuda 40 yıllık deneyime sahip bir ustanın tarifi mutfağınıza lezzet katacak. GALERİ DEVAM EDİYOR
LEZZET GARANTİLİ KURU FASULYE PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI
Kaliteli malzemeler seçilmeli
Kuru fasulye pişirmek istediğinizde her türden fasulye seçmeniz pek de doğru kabul edilmiyor. Eğer tam lezzetinde bir kuru fasulye yemek istiyorsanız, kısa boyda biraz tombulca İspir fasulyelerini tercih etmelisiniz.
Et ile hazırlamak istediğinizde de yine etin kalitesi kendini hatırlatacak. Orta yağlı kuşbaşı etler ile yemeğe lezzet verebilirsiniz. Eklemek istediğiniz baharatlar varsa bu baharatları kırmızı biber, pul biberi olarak seçebilirsiniz. Kavurma aşamasında eklenen soğan da önemli bir detaydır. Eğer çürümeye yakın bir soğan seçerseniz tüm yemeğinize çürük kokusu geçebilir.
Fasulyeyi önceden ıslatın
Kullanacağınız fasulyelerin bir gece önceden ıslatılması, yemeği tadını etkileyecektir. Fasulyelerin daha iyi pişmesi için kuru fasulye ıslatma püf noktası hakkında bazı şeyleri bilmeniz gerekiyor. Bu konuda ise fasulyeleri ıslatırken suyun içine bir kaşık ekleyeceğiniz tuz size büyük yardım edecek.
Islatılan fasulyelerin yeniden yıkanması da fasulyede biriken asitleri temizleyecektir. Şayet ıslatılan fasulyeler yıkanmazsa; üzerinde köpükler kalır ve yemeğin tadını etkiler. Tam kıvamında ve tadında bir kuru fasulye yemek için mutlaka yıkamaya önem veriniz.
AŞÇININ SIRRI: Unutmayın! Bir gece önce ıslatılan kuru fasulye soğuk su ile nohut ise kaynamış su ile ıslatılmalıdır. Kuru fasulye soğuk su ile nohut, sıcak su şeklinde ıslatılmalı.