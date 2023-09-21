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Almanya'daki 230 milyonluk vurgunda "Blondi" izi! Dedektifler iz sürdü flaş detaylar ortaya çıktı! Kilit isim...

Almanya'da çalıştığı kurumdan 8 milyon euro çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan'ı bulmak için 4 İspanyol dedektif iz sürerken, vurgunla ilgili flaş detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Gündoğan'ın çaldığı paraları özel jetle Türkiye'ye sokmasına yardımcı olan kişinin çocukluk arkadaşı olan "Blondi" (sarışın) lakaplı Yiğit Tufan olduğu öğrenildi. Tufan'ın uluslararası bir dolandırıcılık şebekesinin yöneticisi olma suçundan arandığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 21.09.2023 07:23 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023 07:23
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Almanya’daki 230 milyonluk vurgunda Blondi izi! Dedektifler iz sürdü flaş detaylar ortaya çıktı! Kilit isim...

Almanya Bremen'de, çalıştığı şirketin 8 milyon eurosunu (230 milyon lira) çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan'ın izi, uluslararası dedektiflerce aranmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Almanya’daki 230 milyonluk vurgunda Blondi izi! Dedektifler iz sürdü flaş detaylar ortaya çıktı! Kilit isim...

Gündoğan'ın, Çeşme'de iki lüks villa aldığını tespit eden dedektifler kısa sürede yeni bilgilere de ulaştı.

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Almanya’daki 230 milyonluk vurgunda Blondi izi! Dedektifler iz sürdü flaş detaylar ortaya çıktı! Kilit isim...

Yasemin Gündoğan'ın para transferi için kullandığı jetlerin, İzmir'de kurdukları çağrı merkezleriyle yüzlerce yaşlı Alman vatandaşını dolandıran şebekenin kullandığı jetlerle aynı olduğunu belirledi.

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Almanya’daki 230 milyonluk vurgunda Blondi izi! Dedektifler iz sürdü flaş detaylar ortaya çıktı! Kilit isim...

Yasemin Gündoğan'a yardım eden kişinin Almanya'da "polis üniforması ile dolandırıcılık" suçundan aranırken Türkiye'ye kaçan Yiğit Tufan olduğu ortaya çıktı.

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Almanya’daki 230 milyonluk vurgunda Blondi izi! Dedektifler iz sürdü flaş detaylar ortaya çıktı! Kilit isim...

Tufan'ın ayrıca Yasemin Gündoğan'a yardım ettiği iddiasıyla Almanya'da tutuklanarak cezaevine gönderilen Büşra Satılmış'ın erkek arkadaşı olduğu belirlendi.