Almanya'daki 230 milyonluk vurgunda "Blondi" izi! Dedektifler iz sürdü flaş detaylar ortaya çıktı! Kilit isim...

Almanya'da çalıştığı kurumdan 8 milyon euro çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan'ı bulmak için 4 İspanyol dedektif iz sürerken, vurgunla ilgili flaş detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Gündoğan'ın çaldığı paraları özel jetle Türkiye'ye sokmasına yardımcı olan kişinin çocukluk arkadaşı olan "Blondi" (sarışın) lakaplı Yiğit Tufan olduğu öğrenildi. Tufan'ın uluslararası bir dolandırıcılık şebekesinin yöneticisi olma suçundan arandığı ortaya çıktı.