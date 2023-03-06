Rahmet ve Tövbe kapılarının açıldığı gece Ayet ve Hadisler... Kurtuluş vesilesi Berat Kandili'nin önemi ve faziletleri neler?

İslam alemi için bir dönüm noktası denilebilecek kadar önemli bir yere sahip olan kandiller, Müslümanlar için af ve tövbe fırsatıdır. Mübarek üç ayların ikinci olan Şaban ayının 14'üncü gününü 15'ine bağlayan gece idrak edilen Berat Kandili oldukça faziletlidir. Peki Berat Kandili'nin önemi ve faziletleri neler?