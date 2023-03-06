06 Mart 2023, Pazartesi
Rahmet ve Tövbe kapılarının açıldığı gece Ayet ve Hadisler... Kurtuluş vesilesi Berat Kandili'nin önemi ve faziletleri neler?
Kurtuluş vesilesi Berat Kandili'nin önemi ve faziletleri neler sorusunun cevabı araştırılıyor. Berat, Arapça "berâe/berâet" kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berat gecesi için Arapça eserlerde "mübarek gece", "rahmet gecesi" manaları kullanılmaktadır. Peki Berat Kandili'nin önemi ve faziletleri neler? İşte konuya ilişkin detaylar.
Giriş Tarihi: 06.03.2023 13:03
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14