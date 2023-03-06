1952 model Jawa motosikleti fabrika ayarlarına döndürdü 🏍️ 71 yıllık motorun paslı hurda halinden eser kalmadı

Eski ve paslı halde 70 yıllık motosikleti elden geçiren bir kişi takipçilerini yine şaşırttı. YouTube'da Crazy Restoration adlı kanalında restorasyon videoları paylaşan kişi bu sefer 70 yıllık motosikleti yeniledi. Her parçayı tek tek elden geçiren kişi motosikletin son halini de paylaştı.

Giriş Tarihi: 06.03.2023 06:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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