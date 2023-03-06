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Haberler Galeri 1952 model Jawa motosikleti fabrika ayarlarına döndürdü 🏍️ 71 yıllık motorun paslı hurda halinden eser kalmadı

1952 model Jawa motosikleti fabrika ayarlarına döndürdü 🏍️ 71 yıllık motorun paslı hurda halinden eser kalmadı

Eski ve paslı halde 70 yıllık motosikleti elden geçiren bir kişi takipçilerini yine şaşırttı. YouTube'da Crazy Restoration adlı kanalında restorasyon videoları paylaşan kişi bu sefer 70 yıllık motosikleti yeniledi. Her parçayı tek tek elden geçiren kişi motosikletin son halini de paylaştı.

Giriş Tarihi: 06.03.2023 06:05
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1952 model Jawa motosikleti fabrika ayarlarına döndürdü 🏍️ 71 yıllık motorun paslı hurda halinden eser kalmadı

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da Crazy Restoration adlı kanalında yaptığı restore çalışmaları takipçileriyle paylaşan bir kişi yine görenleri şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1952 model Jawa motosikleti fabrika ayarlarına döndürdü 🏍️ 71 yıllık motorun paslı hurda halinden eser kalmadı

Eski ve paslı halde aldığı 70 yıllık motosikleti satın alan kişi aracı arajına götürdü.

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  • 71
1952 model Jawa motosikleti fabrika ayarlarına döndürdü 🏍️ 71 yıllık motorun paslı hurda halinden eser kalmadı

Yaptığı yenileme ile herkesi şaşırttı.

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1952 model Jawa motosikleti fabrika ayarlarına döndürdü 🏍️ 71 yıllık motorun paslı hurda halinden eser kalmadı
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  • 71
1952 model Jawa motosikleti fabrika ayarlarına döndürdü 🏍️ 71 yıllık motorun paslı hurda halinden eser kalmadı