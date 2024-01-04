04 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kurt ve sansar aynı karede! Evin bahçesine girip… 🦡🆚 🐺

Kurt ve sansar aynı karede! Evin bahçesine girip… 🦡🆚 🐺

Karabük'te aç kalan kurt ile sansarın bir evin bahçesine girdiği anlar güvenlik kamerasında yansıdı. İşte o görüntüler…

İHA
Giriş Tarihi: 04.01.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 17:10
  • 1
  • 274
Kurt ve sansar aynı karede! Evin bahçesine girip… 🦡🆚 🐺

Olay merkeze bağlı Başköy Köyünde meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 274
Kurt ve sansar aynı karede! Evin bahçesine girip… 🦡🆚 🐺

Aç kalan sansar ve kurdun farklı günlerde bir evin bahçesine girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Görüntülerde kurt ile sansarın yiyecek aradığı ve bir süre sonra alandan ayrıldıkları yer alıyor.

  • 3
  • 274
Kurt ve sansar aynı karede! Evin bahçesine girip… 🦡🆚 🐺

GECE YARISI GİRDİ HEPSİNİ TEK TEK ÖLDÜRDÜ

Sansar, muhabbet kuşu kafesinde dehşet saçtı! Kafesteki bütün kuşları tek tek telef eden sansar saniye saniye kayda alındı. İşte dehşete düşüren o anlar...

  • 4
  • 274
Kurt ve sansar aynı karede! Evin bahçesine girip… 🦡🆚 🐺
  • 5
  • 274
Kurt ve sansar aynı karede! Evin bahçesine girip… 🦡🆚 🐺