Kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı! Kamyonlar kontrolden geçti

Önemli açıklamalarda bulunan Karaca, "İstanbul'a 5 Temmuz saat 00.00 itibariyle yavaş yavaş kurbanlık hayvan girişleri başladı. Girişlerde nelere bakıyoruz? Hayvanların, veteriner sağlık raporu var mı? Bakanlık sistemimize kayıtlı mı? Veteriner sağlık raporundaki hayvanlarla TIR'da yüklü hayvanlar aynı mı? Hayvanların genel sağlık kontrollerini yapıyoruz. Ayrıca İstanbul Avrupa yakası Trakya bölgemiz şap hastalığından uzak bölge. Bu tarafa geçişler belli şartlara bağlı. Ön analizleri yapılıp, Trakya'ya geçiş sertifikası olan hayvanlar geçiş yapabiliyor sadece Avrupa yakasına. Bunların da kontrollerini yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.