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Kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı! Kamyonlar kontrolden geçti

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvanların İstanbul'a getirilişi başladı. Geç saatlerde gerçekleşen sevkiyatlar jandarma eşliğinde yapıldı. Jandarma, İstanbul'a getirilen hayvanları taşıyan kamyonları aradı. Denetimler hakkında konuşan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "İstanbul olarak hazırız" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 05.07.2021 08:45 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 09:28
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Kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı! Kamyonlar kontrolden geçti

Türkiye'nin çeşitli illerinden TIR'lara yüklenerek İstanbul'a getirilen kurbanlıklar gece yarısı itibariyle İstanbul'a giriş yaptı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve ekiplerin denetiminde denetimleri yapılan kurbanlıklar önceden hazırlanan kurban pazarlarına yönlendirildi.

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Kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı! Kamyonlar kontrolden geçti

Saatler gece yarısını gösterdiğinde Kurban Bayramı için Anadolu'dan TIR'larla getirilen kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve ekiplerin koordinasyonunda evraklar ve izin belgeleri incelenen kurbanlıklar, önceden belirlenen kurban pazar alanlarına yönlendirildi.

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Kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı! Kamyonlar kontrolden geçti

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Kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı! Kamyonlar kontrolden geçti

"İSTANBUL OLARAK HAZIRIZ"

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Ahmet Yavuz Karaca, "2021 Yılı Kurban Bayramına İstanbul olarak hazırız. Bütün önlemlerimizi aldık. Hem yol kontrolleri açısından, İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, İl-İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından, Emniyet ve zabıta ekipleriyle beraber yol kontrolleri için gerekli önlemlerimizi aldık. Yine Pazar yerlerinde de gerekli önlemler alındı." dedi.

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Kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı! Kamyonlar kontrolden geçti

Önemli açıklamalarda bulunan Karaca, "İstanbul'a 5 Temmuz saat 00.00 itibariyle yavaş yavaş kurbanlık hayvan girişleri başladı. Girişlerde nelere bakıyoruz? Hayvanların, veteriner sağlık raporu var mı? Bakanlık sistemimize kayıtlı mı? Veteriner sağlık raporundaki hayvanlarla TIR'da yüklü hayvanlar aynı mı? Hayvanların genel sağlık kontrollerini yapıyoruz. Ayrıca İstanbul Avrupa yakası Trakya bölgemiz şap hastalığından uzak bölge. Bu tarafa geçişler belli şartlara bağlı. Ön analizleri yapılıp, Trakya'ya geçiş sertifikası olan hayvanlar geçiş yapabiliyor sadece Avrupa yakasına. Bunların da kontrollerini yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.