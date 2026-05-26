Mersin'in Anamur ilçesinde pazardan alınan kurbanlık koyun sahiplerinin elinden kaçarak D-400 karayoluna çıktı. Trafikte kısa süreli paniğe neden olan koyun, bölgede görev yapan polis ekipleri ile vatandaşların yardımıyla yakalandı.

Olay, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Anamur ilçesi Ören Mahallesi sınırlarında yer alan Ayyıldızlı kavşak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazardan alınan kurbanlık bir koyun sahiplerinin elinden kaçtı

POLİSLER İLE VATANDAŞLAR DEVREYE GİRDİ

D-400'ün üzerinde ve refüjde bir süre koşturan koyunu yakalamak için trafikte görevli polisler ile vatandaşlar devreye girdi. Yola inen koyun sıkıştırılarak polisler ve vatandaşlar tarafından yakalandı.