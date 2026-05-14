Canlı yayında rekor kurban pazarlığı! 1.3 tonluk “Paşa” için dikkat çeken fiyat

Kurban Bayramı'na 13 gün kala Ankara Sincan'daki kurban pazarında dikkat çeken bir satış gerçekleşti. Kars'tan getirilen 1 ton 300 kilogramlık "Paşa" isimli tosun, canlı yayında yapılan pazarlık sonucu 520 bin liraya alıcı buldu. Pazardaki hareketlilik zirveye çıktı.

Kurban Bayramı'na sadece 13 gün kala, Türkiye'nin dört bir yanındaki kurban pazarlarında heyecan ve hareketlilik doruk noktasına ulaştı. 1,3 TONLUK DEV PAŞA REKOR FİYATA SATILDI Ankara'nın Sincan ilçesinde kurulan dev kurban pazarında ise bu yılın gözdesi, Kars'tan getirilen 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki "Paşa" isimli tosun oldu.

A Haber muhabiri Burcu Özüduru ve kameraman Hasancan Türkeş'in yerinde takip ettiği o anlarda, canlı yayında gerçekleşen sıkı pazarlık izleyenleri ekran başına kilitledi. Pazarın en büyük hayvanı olan Paşa, tam 520 bin liraya yeni sahibinin oldu.

PAZARIN YILDIZI: KARS'TAN GELEN 1.3 TONLUK PAŞA Kurban Bayramı öncesi kurulan çadırlarda hazırlıklar tamamlanırken, başkent Ankara'daki kurban pazarlarında da alıcılar ve satıcılar bir araya gelmeye başladı. Sincan Kurban Pazarı'nın en çok konuşulan ismi ise heybetiyle görenleri hayrete düşüren 3 yaşındaki "Paşa" oldu.

Muhabir Burcu Özüduru, "Şu an kurban pazarındayız. Bayram'a sayılı günler kaldı ve Türkiye'nin dört bir yanından hayvanlar başkent Ankara'ya gelmeye başladı. Hemen yanımızda bu pazarın gözbebeği diyebileceğimiz bir tosun var; Paşa. Paşa 3 yaşında ve 1 ton 300 kilo ağırlığında. Kurban seçerken bakışların dik olması önemlidir, Paşa'da tüm bu özellikleri görebiliyoruz" sözleriyle dev kurbanlığı izleyicilere tanıttı.