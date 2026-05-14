Canlı yayında rekor kurban pazarlığı! 1.3 tonluk “Paşa” için dikkat çeken fiyat

Kurban Bayramı'na 13 gün kala Ankara Sincan'daki kurban pazarında dikkat çeken bir satış gerçekleşti. Kars'tan getirilen 1 ton 300 kilogramlık "Paşa" isimli tosun, canlı yayında yapılan pazarlık sonucu 520 bin liraya alıcı buldu. Pazardaki hareketlilik zirveye çıktı.

Kurban Bayramı'na sadece 13 gün kala, Türkiye'nin dört bir yanındaki kurban pazarlarında heyecan ve hareketlilik doruk noktasına ulaştı.

1,3 TONLUK DEV PAŞA REKOR FİYATA SATILDI

Ankara'nın Sincan ilçesinde kurulan dev kurban pazarında ise bu yılın gözdesi, Kars'tan getirilen 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki "Paşa" isimli tosun oldu.

A Haber muhabiri Burcu Özüduru ve kameraman Hasancan Türkeş'in yerinde takip ettiği o anlarda, canlı yayında gerçekleşen sıkı pazarlık izleyenleri ekran başına kilitledi. Pazarın en büyük hayvanı olan Paşa, tam 520 bin liraya yeni sahibinin oldu.

PAZARIN YILDIZI: KARS'TAN GELEN 1.3 TONLUK PAŞA

Kurban Bayramı öncesi kurulan çadırlarda hazırlıklar tamamlanırken, başkent Ankara'daki kurban pazarlarında da alıcılar ve satıcılar bir araya gelmeye başladı. Sincan Kurban Pazarı'nın en çok konuşulan ismi ise heybetiyle görenleri hayrete düşüren 3 yaşındaki "Paşa" oldu.

Muhabir Burcu Özüduru, "Şu an kurban pazarındayız. Bayram'a sayılı günler kaldı ve Türkiye'nin dört bir yanından hayvanlar başkent Ankara'ya gelmeye başladı. Hemen yanımızda bu pazarın gözbebeği diyebileceğimiz bir tosun var; Paşa. Paşa 3 yaşında ve 1 ton 300 kilo ağırlığında. Kurban seçerken bakışların dik olması önemlidir, Paşa'da tüm bu özellikleri görebiliyoruz" sözleriyle dev kurbanlığı izleyicilere tanıttı.

CANLI YAYINDA REKOR PAZARLIK

Haberin çekimleri sırasında Paşa'nın satışı için taraflar arasında kıran kırana bir pazarlık başladı. Paşa'nın sahibi fiyatı 550 bin liradan açarken, alıcı İbrahim Bey ise kararlı tavrıyla dikkat çekti.

Paşa'nın sahibi, "Paşa şu an 550 bin lira. 1 ton 300 kilo ağırlığında. Artık alıcıya bağlıdır, pazarlığını yapacağız Allah'ın izniyle" diyerek kapıyı açtı. Alıcı İbrahim Bey ise, "Ben Paşa için 500 bin lira verdim ama anlaşamayacağız gibi gözüküyor. Yine de Paşa'yı bırakmayacağım. Alacağız, kurbanımızı keseceğiz Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı.

520 BİN LİRAYA EL SIKIŞILDI

Karşılıklı fiyat artırımlarının ve el sıkışmaların ardından taraflar ortak bir noktada buluştu. A Haber kameralarının saniye saniye kaydettiği pazarlıkta, 510 bin ve 515 bin liralık tekliflerin ardından son söz söylendi.

Paşa'nın sahibi, "İki taraf için de 520 bin lira hayırlı olsun" diyerek satışı onayladı. Muhabir Burcu Özüduru o anları, "Şu an an itibarıyla Paşa'nın satışını gerçekleştirdik. Satıcısı 550 bin lira istemişti ancak canlı yayınımızda 520 bin liraya anlaşma sağlandı. Paşa artık yeni sahibinin" diyerek aktardı.

SİNCAN PAZARINDA KURBANLIK AKINI

Pazarda sadece Paşa değil, her bütçeye uygun farklı ağırlıklarda hayvanlar da alıcılarını bekliyor. Muhabir Burcu Özüduru pazardaki çeşitliliği, "Bu kısımdakiler 700-800 kilogram, diğer taraftakiler ise 550-600 kilogramdan başlıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen hayvanlar Sincan Kurban Pazarı'nda alıcılarını bekliyor" cümleleriyle diyerek pazarın son durumunu paylaştı.

