Kurbanlık fiyatları için beklenen açıklama: 2022 küçükbaş, büyükbaş (koyun, keçi, sığır) kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurbanlık fiyatları, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Haziran ayının gelmesiyle birlikte Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin belirlenmesinin ardından gözler küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarına çevrildi. Peki, kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 küçükbaş, büyükbaş (koyun, keçi, sığır) kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte cevaplar...