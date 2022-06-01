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Haberler Galeri Kurbanlık fiyatları için beklenen açıklama: 2022 küçükbaş, büyükbaş (koyun, keçi, sığır) kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurbanlık fiyatları için beklenen açıklama: 2022 küçükbaş, büyükbaş (koyun, keçi, sığır) kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurbanlık fiyatları, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Haziran ayının gelmesiyle birlikte Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin belirlenmesinin ardından gözler küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarına çevrildi. Peki, kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 küçükbaş, büyükbaş (koyun, keçi, sığır) kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2022 13:18
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Kurbanlık fiyatları için beklenen açıklama: 2022 küçükbaş, büyükbaş koyun, keçi, sığır kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli açıklandı. Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, vatandaşlar kurbanlık fiyatları hakkında detayları araştırmaya başladı. Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli ve il il kurbanlık fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 küçükbaş, büyükbaş (koyun, keçi, sığır) kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

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Kurbanlık fiyatları için beklenen açıklama: 2022 küçükbaş, büyükbaş koyun, keçi, sığır kurbanlık fiyatları ne kadar?

VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

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Kurbanlık fiyatları için beklenen açıklama: 2022 küçükbaş, büyükbaş koyun, keçi, sığır kurbanlık fiyatları ne kadar?

KURBANLIK FİYATLARI 2022 NE KADAR?

Kurbanlık fiyatları, hayvanın cinsi, türü ve yaşına göre değişiklik gösteriyor. İşte il il küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları:

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Kurbanlık fiyatları için beklenen açıklama: 2022 küçükbaş, büyükbaş koyun, keçi, sığır kurbanlık fiyatları ne kadar?

İstanbul Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.800 TL - 4.500 TL
Büyükbaş: 34.000 TL - 50.000 TL

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Kurbanlık fiyatları için beklenen açıklama: 2022 küçükbaş, büyükbaş koyun, keçi, sığır kurbanlık fiyatları ne kadar?

Ankara Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.600 TL - 3.800 TL
Büyükbaş: 33.000 TL - 50.000 TL