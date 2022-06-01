01 Haziran 2022, Çarşamba
Bungalov tatilcileri dikkat! İşte dolandırıcıların yeni oyunu
Sakarya'da bungalov evleri sosyal medyadan satarak 160 kişiyi dolandıran 6 şüphelinin gözaltına alınması, bungalov tatili yapmak isteyenleri endişelendirdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan bungalov kiralama sitesi kurucusu İlker Kulaksız, bungalov tatil rezervasyonu yaptırmak isteyenlerin bu gibi riskleri ortadan kaldırmak için alabilecekleri kolay önlemleri sıraladı.
Giriş Tarihi: 01.06.2022 15:00 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 15:00
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