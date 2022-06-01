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Bungalov tatilcileri dikkat! İşte dolandırıcıların yeni oyunu

Sakarya'da bungalov evleri sosyal medyadan satarak 160 kişiyi dolandıran 6 şüphelinin gözaltına alınması, bungalov tatili yapmak isteyenleri endişelendirdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan bungalov kiralama sitesi kurucusu İlker Kulaksız, bungalov tatil rezervasyonu yaptırmak isteyenlerin bu gibi riskleri ortadan kaldırmak için alabilecekleri kolay önlemleri sıraladı.

Giriş Tarihi: 01.06.2022 15:00 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 15:00
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Bungalov tatilcileri dikkat! İşte dolandırıcıların yeni oyunu

Geçtiğimiz günlerde Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte bungalov satışı yaparak 20 ilden 160'a yakın kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Bungalov tatilcileri dikkat! İşte dolandırıcıların yeni oyunu

Farklı bungalov evlerin fotoğraflarını kullanarak Sapanca'da boş bir arazi adresi üzerinden satış yapan kişilerin 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği açıklandı. Bu durum, tatilleri için son dönemin popüler tatil seçeneklerinden biri olan bungalovları tercih edeceklerde endişeye sebep oldu.

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Bungalov tatilcileri dikkat! İşte dolandırıcıların yeni oyunu

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan İlker Kulaksız, "Bunun gibi olaylar, stresli şehir yaşamından birkaç gün uzaklaşmak isteyen kişilerin tatil planlarını zehir ediyor. Yine de endişelenmeye gerek yok, zira bungalov tatil rezervasyonu yaptırmak isteyenlerin bu gibi riskleri ortadan kaldırmak için alabilecekleri kolay önlemler var" ifadelerini kullandı.

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Bungalov tatilcileri dikkat! İşte dolandırıcıların yeni oyunu

"TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELERİ BİRLİĞİ'NDEN TEYİT EDİLMELİ"
Türkiye'deki seyahat acentelerinin hizmet kalitesi standartlarını belirleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) bu konuda güçlü bir referans olduğunu belirten İlker Kulaksız, "Seyahat acentesi işletmek isteyenlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuru yaparak unvan alması gerekiyor. Bakanlığın uygun bulduğu başvurular, TÜRSAB tarafından onaylanıyor. Bu noktada tatil rezervasyonu ya da bungalov kiralama yapmadan önce, acentenin TÜRSAB'a kayıtlı olup olmadığı, belge numarasıyla Birliğin dijital doğrulama sistemi üzerinden kontrol edilebiliyor. Resmi bir acenteyse, sistemden şirket unvanı, resmi adres ve telefon numaraları görülebiliyor" dedi.

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Bungalov tatilcileri dikkat! İşte dolandırıcıların yeni oyunu

"ÖDEME VE İLETİŞİM İÇİN KURUMSAL HESAPLAR KULLANILMALI"
Resmi turizm işletmelerinin rezervasyon süreçlerini kurumsal iletişim kanallarından yürüttüklerine dikkat çeken Hepsi Bungalov Kurucusu İlker Kulaksız, "Gerek ödemelerde gerekse iletişim süreçlerinde kurumsal hesapların kullanıldığına dikkat edilmesi gerekiyor. Ödeme için kişisel banka hesabı veren kişilere güvenmemek, iletişim için kişisel hesaplar yerine kurumsal numaralar kullanmak, riskleri en aza indirmeyi mümkün kılıyor.