Bungalov tatilcileri dikkat! İşte dolandırıcıların yeni oyunu

"TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELERİ BİRLİĞİ'NDEN TEYİT EDİLMELİ"

Türkiye'deki seyahat acentelerinin hizmet kalitesi standartlarını belirleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) bu konuda güçlü bir referans olduğunu belirten İlker Kulaksız, "Seyahat acentesi işletmek isteyenlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuru yaparak unvan alması gerekiyor. Bakanlığın uygun bulduğu başvurular, TÜRSAB tarafından onaylanıyor. Bu noktada tatil rezervasyonu ya da bungalov kiralama yapmadan önce, acentenin TÜRSAB'a kayıtlı olup olmadığı, belge numarasıyla Birliğin dijital doğrulama sistemi üzerinden kontrol edilebiliyor. Resmi bir acenteyse, sistemden şirket unvanı, resmi adres ve telefon numaraları görülebiliyor" dedi.