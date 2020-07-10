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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyük tehlike! Öldürüyor...

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Kurban Bayramı'nda kesilecek olan hayvanlardan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının bulaşabileceğini belirterek, "Özellikle elinde yara veya buna benzer kesik olan insanların mümkün olduğu kadar hayvanların kanıyla temas etmemeli" dedi.

Giriş Tarihi: 10.07.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 10:52
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyük tehlike! Öldürüyor...
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyük tehlike! Öldürüyor...

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde üreticiler hayvan pazarlarının kurulmasını beklerken, Anadolu kentlerinden büyük şehirlere de her yıl olduğu gibi binlerce hayvan götürülmesi bekleniyor. Ancak özellikle kene ısırmasıyla buluşan KKKA hastalığının görüldüğü, Sivas, Tokat, Yozgat gibi illerden gelen hayvanların bu hastalığın taşıyıcısı olup olmayacağı merak konusu oldu.

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyük tehlike! Öldürüyor...
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyük tehlike! Öldürüyor...

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan SCÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, önceki yıllarda Kurban Bayramı'nda kesilen bir hayvanın kanından temas sonrası insana bulaşan KKKA vakasına rastladıklarını söyledi.

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyük tehlike! Öldürüyor...
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyük tehlike! Öldürüyor...

Bölgede hayvanların yüzde 6 ile 12'si civarındaki hayvanların KKKA hastalığı geçirdiğinin tespit edildiğini belirten Prof. Dr. Çetin, "Geçen yıl kurbanın kanından dolayı hastalanan bir kadın hastamız da olmuştu. KKKA yüzde 90 oranında bir şekilde hayvancılıkla ilgilenen insanlarda gözüküyor.

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyük tehlike! Öldürüyor...
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyük tehlike! Öldürüyor...

Ama yüzde 10 oranında da hayvanların etiyle, sütüyle veya onların kanıyla, derisiyle işlem yapan insanlarda da görülebiliyor. Ondan dolayı da biz veterinerleri, kasapları ve sağlık çalışanlarında ciddi manada tedbirli olmaları konusunda uyarıyoruz.

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyük tehlike! Öldürüyor...
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyük tehlike! Öldürüyor...

Ama kurban kesim esnasında insanlara normal, sağlam deriden girmez. Ancak elinde bir kesik var, bir yara varsa KKKA'lı bir hayvanın kanıyla temas ettiği zaman hastalanma vakaları bildirilmektedir. Ben insanlarımızı bu yönde de tedbir almaları, özellikle bu bölgeden hayvan alıp kesen insanları da bu nokta da uyarmak istiyorum.