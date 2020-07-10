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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyük tehlike! Öldürüyor...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Kurban Bayramı'nda kesilecek olan hayvanlardan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının bulaşabileceğini belirterek, "Özellikle elinde yara veya buna benzer kesik olan insanların mümkün olduğu kadar hayvanların kanıyla temas etmemeli" dedi.
Giriş Tarihi: 10.07.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 10:52
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyük tehlike! Öldürüyor...
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyük tehlike! Öldürüyor...
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyük tehlike! Öldürüyor...
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyük tehlike! Öldürüyor...
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyük tehlike! Öldürüyor...