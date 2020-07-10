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Haberler Galeri BİM haftanın ürünleri! 10 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte cuma indirimleri...

BİM haftanın ürünleri! 10 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte cuma indirimleri...

BİM 10 Temmuz aktüel ürünler satışa çıktı. BİM marketlerde bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. Plaj şemsiyesi, drone, vantilatör, otomobil ürünleri gibi çeşit çeşit ürünler müşterilerin beğenisine sunuldu. BİM marketlerin cuma kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. BİM market 10 Temmuz kampanyalarını sayfamızda derledik. Peki, BİM'de haftanın ürünleri neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 10 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 10:38
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BİM haftanın ürünleri! 10 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte cuma indirimleri...

BİM'de haftanın ürünleri belli oldu. 10 Temmuz kampanyalarını heyecanla bekleyen BİM müşterileri, internet üzerinden güncel kataloğu araştırıyor. BİM cuma indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Otomobil ürünlerinden tatil ürünlerine çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte 10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM haftanın ürünleri! 10 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte cuma indirimleri...

Dji Tello Drone

• Ağırlık: 80 g
• Uçuş Süresi: 13 dk
• Mesafe: 100 m
• Maksimum hız: 19 km/h
• Çözünürlük: 720p/2592x1936
• Pil: 1100 mAH
• Cep Telefonuyla Kontrol Edilme
• EZ Shot Modu 360 Derece Çekim Modu
• 13 Dakika Kadar Uçuş Süresi
• Otomatik Kalkış / İniş
• Sıçrama Modu

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BİM haftanın ürünleri! 10 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte cuma indirimleri...

Dijitsu
Vantilatör 16"

• 16" (40 cm)
• 45 W motor gücü

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BİM haftanın ürünleri! 10 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte cuma indirimleri...

Maxi Scooter

• Katlanır gidon, 3 ışıklı tekerlekler, kaydırmaz taban, ayarlanabilir boyut
• 50 kg kadar taşıma kapasitesi

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BİM haftanın ürünleri! 10 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte cuma indirimleri...

Casilda Home
Çok Amaçlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü

• Biye desenli
• Elyaf dolgu