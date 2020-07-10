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BİM haftanın ürünleri! 10 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte cuma indirimleri...
BİM 10 Temmuz aktüel ürünler satışa çıktı. BİM marketlerde bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. Plaj şemsiyesi, drone, vantilatör, otomobil ürünleri gibi çeşit çeşit ürünler müşterilerin beğenisine sunuldu. BİM marketlerin cuma kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. BİM market 10 Temmuz kampanyalarını sayfamızda derledik. Peki, BİM'de haftanın ürünleri neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 10 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 10.07.2020 10:32Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 10:38