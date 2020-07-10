BİM haftanın ürünleri! 10 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte cuma indirimleri...

BİM'de haftanın ürünleri belli oldu. 10 Temmuz kampanyalarını heyecanla bekleyen BİM müşterileri, internet üzerinden güncel kataloğu araştırıyor. BİM cuma indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Otomobil ürünlerinden tatil ürünlerine çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte 10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...