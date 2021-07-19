Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı! Kurbanlık kesiminde bunlara dikkat! Hastalık bulaşabilir

Bayram günü, genellikle kesilen hayvanın eti birkaç saat içinde pişiriliyor ancak yeni kesilen hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluk yaratıyor. Bu da midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden oluyor. Bu nedenle, özellikle mide rahatsızlıkları çekenlerin eti 24 saat bekletmeden tüketmemesi öneriliyor.