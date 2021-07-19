19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı! Kurbanlık kesiminde bunlara dikkat! Hastalık bulaşabilir
Kurban Bayramı'nda et tüketimi artarken uzmanlar sağlıklı beslenmenin prensiplerine, yiyecek seçimine ve porsiyon kontrolüne bir kez daha dikkat çekti. Taze et tüketimi özellikle kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişiler için riskler içerirken kurbanlığın kesim koşulları büyük önem taşıyor. Kötü koşullarda kesilen kurbanlıklar çeşitli hastalıklara sebep olabiliyor. İşte uzmanların kurban kesimiyle ilgili uyarıları...
Giriş Tarihi: 19.07.2021 12:30
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