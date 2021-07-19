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Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı! Kurbanlık kesiminde bunlara dikkat! Hastalık bulaşabilir

Kurban Bayramı'nda et tüketimi artarken uzmanlar sağlıklı beslenmenin prensiplerine, yiyecek seçimine ve porsiyon kontrolüne bir kez daha dikkat çekti. Taze et tüketimi özellikle kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişiler için riskler içerirken kurbanlığın kesim koşulları büyük önem taşıyor. Kötü koşullarda kesilen kurbanlıklar çeşitli hastalıklara sebep olabiliyor. İşte uzmanların kurban kesimiyle ilgili uyarıları...

Giriş Tarihi: 19.07.2021 12:30
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Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı! Kurbanlık kesiminde bunlara dikkat! Hastalık bulaşabilir

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda kavurma ve kırmızı etin öğle öğününde tüketilmesini, akşam öğününde ise sebze, kuru baklagil gibi posa içeriği yüksek yemeklerin tercih edilmesini tavsiye etti.

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Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı! Kurbanlık kesiminde bunlara dikkat! Hastalık bulaşabilir

Bakanlık yetkililerini uyarılarına göre, bayram süresince öncelikle Kovid-19 salgının yayılımının önlenmesi için alınan tedbirlere uygun hareket edilmesi gerekiyor.

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Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı! Kurbanlık kesiminde bunlara dikkat! Hastalık bulaşabilir

Bunun yanında, bayram süresince sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılımına özen gösterilmesi, özellikle kalp-damar, diyabet, hipertansiyon ve böbrek gibi kronik hastalığı olan kişilerin daha dikkatli olması gerekiyor.

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Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı! Kurbanlık kesiminde bunlara dikkat! Hastalık bulaşabilir

Türkiye Beslenme Rehberi'ne göre, günlük tüketilebilecek et miktarının 5-6 adet ızgara köfte, bir el ayasından biraz fazla et veya bir büyük pirzolaya (100-120 gram) tekabül ettiği biliniyor. Bu nedenle, bayram süresince bu miktarın üzerine çıkılmaması öneriliyor.

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Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı! Kurbanlık kesiminde bunlara dikkat! Hastalık bulaşabilir

Bayram günü, genellikle kesilen hayvanın eti birkaç saat içinde pişiriliyor ancak yeni kesilen hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluk yaratıyor. Bu da midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden oluyor. Bu nedenle, özellikle mide rahatsızlıkları çekenlerin eti 24 saat bekletmeden tüketmemesi öneriliyor.