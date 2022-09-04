Kumdan çıkan şeyi görünce hayatının şokunu yaşadı! Köpeğini gezdirirken buldu
Kanada'da bulunan Prens Edward Adası'nda köpeğini gezdirmeye çıkan lise öğretmeni, kumdan çıkan şeyi gördüğünde hayatının şokunu yaşadı. "Ne olduğunu görür görmez anladım" diyen kadının buluşu, dünyayı ayağa kaldırdı.
Giriş Tarihi: 04.09.2022
13:31 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022
13:31
22 Ağustos günü köpeğini yürüyüşe çıkaran lise öğretmeni, gezerken başına geleceklerden habersizdi. Akıllara durgunluk veren olan Kanada'da bulunan Prens Edward Adası'nda meydana geldi. Köpeğiyle yürüyüşe çıkan Lisa St. Coeur Cormier, dinozorlardan bile daha önce yaşamış bir canlının fosilini buldu.
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NE OLDUĞUNU İLK GÖRÜŞTE ANLADI Önceden fen bilgisi öğretmeni olan ancak artık Fransızca ve tarih derslerine giren Cormier, 22 Ağustos'ta dolaşırken kumdan çıkan nesneyi gördüğünde fosil olduğunu anladığını belirtti: Tuhaf şekle sahip yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir şey gördüm. Yakından bakınca göğüs kafesi olduğunu anladım. Etrafında da omurga ve kafatası vardı.
5 SAATLİK OPERASYON Fosilin fotoğrafını çeken öğretmen, bilim insanlarıyla temasa geçti. Jeolog ve paleontolog John Calder, gelgit yüzünden kalıntıların kaybolmasından korkup Kanada'nın doğal ve tarihi mirasıyla ilgilenen devlete bağlı Parks Canada'dan bir ekiple 26 Ağustos'ta adaya gitti. Kazı ekibi, Cormier ve yakınlarının da katıldığı bir çalışmayla fosilin çevresindeki kayayı 5 saati aşkın bir sürenin sonunda çıkardı. Parks Canada uzmanları, fosili içeren kayayı paleontoloji deposunda götürdü. Kalıntılar, bilgisayarlı tomografi taraması için laboratuvara taşınana kadar burada saklanacak.
300 MİLYON YILLIK Calder, kemiklerin geçmişinin muhtemelen 300 milyon yıla dayandığını ve günümüzde yaşamayan bir yaratıktan geldiğini söyledi. Dinozorlar, dünyada 200 milyon yıl önce Jura döneminde hüküm sürmüştü. Bilim insanının tahminine göre fosil, Karbonifer döneminin sonuyla Permiyen döneminin başına ait. "Bu döneme ait çok fazla örnek yok dolayısıyla önemli bir keşif" diyen Calder, sözlerini şöyle sürdürdü: Bunun gibi bir şey 50-100 yılda bir ortaya çıkar. Calder, "Muhtemelen yaratık bir sürüngen veya ona yakın bir tür. Ancak hiç bilinmiyor da olabilir" diye konuştu. Paleontolog, Calder, fosilin tam anlamıyla ne olduğunu çözmenin bir yıl sürebileceğini de sözlerine ekledi.
HİPOTEZİ ÇÜRÜTTÜLER Şaşırtıcı bir keşif de, Zimbabve'den geldi. Bilim insanları, Zimbabve'de Afrika'daki en eski dinozor fosilini buldu. Paleontologlar, Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de en az 230 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili bulunduğunu açıkladı. Zimbabve Ulusal Müzeler ve Anıtlar kuruluşundan Darlington Munyikwa, "Dinozorların evrimi söz konusu olduğunda, Triyas döneminden kalma fosillere nadir rastlanıyor" dedi.