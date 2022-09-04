Kumdan çıkan şeyi görünce hayatının şokunu yaşadı! Köpeğini gezdirirken buldu

300 MİLYON YILLIK



Calder, kemiklerin geçmişinin muhtemelen 300 milyon yıla dayandığını ve günümüzde yaşamayan bir yaratıktan geldiğini söyledi. Dinozorlar, dünyada 200 milyon yıl önce Jura döneminde hüküm sürmüştü. Bilim insanının tahminine göre fosil, Karbonifer döneminin sonuyla Permiyen döneminin başına ait.



"Bu döneme ait çok fazla örnek yok dolayısıyla önemli bir keşif" diyen Calder, sözlerini şöyle sürdürdü:



Bunun gibi bir şey 50-100 yılda bir ortaya çıkar.



Calder, "Muhtemelen yaratık bir sürüngen veya ona yakın bir tür. Ancak hiç bilinmiyor da olabilir" diye konuştu. Paleontolog, Calder, fosilin tam anlamıyla ne olduğunu çözmenin bir yıl sürebileceğini de sözlerine ekledi.

