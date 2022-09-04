04 Eylül 2022, Pazar
İstanbul’da sokak ortasında cinayet anı kamerada! Polisler saldırganların peşinde
İstanbul'da bir eczanede kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki gencin, birkaç gün önce Şişli'de silahla yaraladığı kişinin ağabeyi tarafından öldürüldüğü o anların görüntüleri ortaya çıktı. İntikam cinayeti olduğu belirlenen olayla ilgili polis, kimliklerini tespit ettiği saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.
Giriş Tarihi: 04.09.2022 15:15 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 15:32
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