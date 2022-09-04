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İstanbul’da sokak ortasında cinayet anı kamerada! Polisler saldırganların peşinde

İstanbul'da bir eczanede kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki gencin, birkaç gün önce Şişli'de silahla yaraladığı kişinin ağabeyi tarafından öldürüldüğü o anların görüntüleri ortaya çıktı. İntikam cinayeti olduğu belirlenen olayla ilgili polis, kimliklerini tespit ettiği saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

İHA
Giriş Tarihi: 04.09.2022 15:15 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 15:32
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İstanbul’da sokak ortasında cinayet anı kamerada! Polisler saldırganların peşinde

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Etiler'de yaşanan olay, geçen hafta Cuma günü saat 13.00 sularında meydana geldi.

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İstanbul’da sokak ortasında cinayet anı kamerada! Polisler saldırganların peşinde

Sokaktaki bir eczanede kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki Burak Arat ilaç siparişini götürmek için iş yerinden çıktığı esnada yanına husumetlisi olan bir şahıs gelmişti.

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İstanbul’da sokak ortasında cinayet anı kamerada! Polisler saldırganların peşinde

Şahıs ile konuşma bahanesiyle dışarıya çağırdığı genç arasında tartışma çıkmıştı.

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İstanbul’da sokak ortasında cinayet anı kamerada! Polisler saldırganların peşinde

GENCİ SIRTINDAN VURARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine saldırgan şahıs, silahını çıkartarak gence doğrultmuş, kaçan genci kovalayarak silahla arkasından 5 el kurşun yağdırmıştı.

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İstanbul’da sokak ortasında cinayet anı kamerada! Polisler saldırganların peşinde

Saldırının ardından saldırgan kendisini bekleyen beyaz renkli plakasız bir motosiklete binerek kaçarken, sırtından 3 isabet alan genç kanlar içerisinde yere yığılmıştı.