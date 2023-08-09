09 Ağustos 2023, Çarşamba
Kulak deliğine kaçan şey hayrete düşürdü! Gördüklerinize inanamayacaksınız! Sosyal medya ikiye bölündü: Gerçek mi, yalan mı?
Hindistan'da meydana gelen olayın videosu, internet üzerinde geniş bir yankı uyandırdı. Bu video çoğu insanın düşüncesine bile tahammül edemeyeceği bir sahneyi içeriyor. Videonun içeriği aynı zamanda birçok tartışmanın da fitilini ateşledi. Ne zaman ve nerede çekildiğinin belirsiz olması videonun gizemini artırıyor. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 09.08.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 16:46
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