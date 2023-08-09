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Kulak deliğine kaçan şey hayrete düşürdü! Gördüklerinize inanamayacaksınız! Sosyal medya ikiye bölündü: Gerçek mi, yalan mı?

Hindistan'da meydana gelen olayın videosu, internet üzerinde geniş bir yankı uyandırdı. Bu video çoğu insanın düşüncesine bile tahammül edemeyeceği bir sahneyi içeriyor. Videonun içeriği aynı zamanda birçok tartışmanın da fitilini ateşledi. Ne zaman ve nerede çekildiğinin belirsiz olması videonun gizemini artırıyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 16:46
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Kulak deliğine kaçan şey hayrete düşürdü! Gördüklerinize inanamayacaksınız! Sosyal medya ikiye bölündü: Gerçek mi, yalan mı?

Kulağınıza bir cismin kaçtığı düşüncesi genellikle rahatsız edici olabilir. Hele ki bir yılanın kulağa kaçması düşüncesi çok daha ürkütücü bir hal alır. Sosyal medyada paylaşılan video birçok tartışmaya neden oldu. Peki bu video gerçek mi, yalan mı?

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Kulak deliğine kaçan şey hayrete düşürdü! Gördüklerinize inanamayacaksınız! Sosyal medya ikiye bölündü: Gerçek mi, yalan mı?

Bir "cerrahın" bir kadının kulağına giren canlı bir yılanı çıkarmaya çalıştığı iddia edilen anı gösteren şoke eden görüntüler internette yayınlandı.

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Kulak deliğine kaçan şey hayrete düşürdü! Gördüklerinize inanamayacaksınız! Sosyal medya ikiye bölündü: Gerçek mi, yalan mı?

İzleyicilerin seyrederken bile kötü olduğu görüntülerin gerçek olup olmadığını tartışma yaratırken doktorun videosu 125.000'den fazla izlendi.

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Kulak deliğine kaçan şey hayrete düşürdü! Gördüklerinize inanamayacaksınız! Sosyal medya ikiye bölündü: Gerçek mi, yalan mı?

Facebook üzerinden Chandan Singh yayınlanan videonun başlığı ise "Kulağına yılan girdi" idi.

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Kulak deliğine kaçan şey hayrete düşürdü! Gördüklerinize inanamayacaksınız! Sosyal medya ikiye bölündü: Gerçek mi, yalan mı?

Paylaşım yapan sosyal medya yıldızının 20 binden takipçisine ulaşan video ise kısa sürede oldukça geniş kitlelere yayıldı.