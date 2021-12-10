Dizindeki şişlik giderek büyüyünce doktora gitti! İçinden çıkanları doktoru bile şaşırttı

Dizindeki şişlik nedeniyle hastaneye giden adam, doktoru bile şaşkına çevirdi. Yaptığı operasyonlarla adından söz ettiren Doktor Sandra Lee, yeni operasyonu ile yine hayrete düşürdü. Yaptığı operasyondan görüntüler paylaşan Dr. Lee'nin videosu paylaşım rekoru kırdı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 10.12.2021 11:35 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 11:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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