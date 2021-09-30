30 Eylül 2021, Perşembe
Koronavirüsün ilacı Van Gölü'nden çıktı! pH değeriyle mucizeyi sağladı! Hastalar daha hafif atlatıyor
Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün suyuyla hazırlanan spreyin,potansiyel hidrojen (pH) değerinin yüksek olması nedeniyle koronavirüsün yayılımını engellediği belirlendi.Prof. Dr. Harun Cansız 60 korona virüs hastası üzerinde yaptığı araştırmada, 30 hastada bu spreyi kullandı. İşte sonuçlar...
Giriş Tarihi: 30.09.2021 01:13 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 01:15
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