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Haberler Galeri Koronavirüsün ilacı Van Gölü'nden çıktı! pH değeriyle mucizeyi sağladı! Hastalar daha hafif atlatıyor

Koronavirüsün ilacı Van Gölü'nden çıktı! pH değeriyle mucizeyi sağladı! Hastalar daha hafif atlatıyor

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün suyuyla hazırlanan spreyin,potansiyel hidrojen (pH) değerinin yüksek olması nedeniyle koronavirüsün yayılımını engellediği belirlendi.Prof. Dr. Harun Cansız 60 korona virüs hastası üzerinde yaptığı araştırmada, 30 hastada bu spreyi kullandı. İşte sonuçlar...

Giriş Tarihi: 30.09.2021 01:13 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 01:15
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Koronavirüsün ilacı Van Gölü’nden çıktı! pH değeriyle mucizeyi sağladı! Hastalar daha hafif atlatıyor

Van Gölü, içindeki bazı mineral değerlerinin yüksek olması ve birçok cilt hastalığına iyi gelmesi nedeniyle sık sık bilim insanlarının araştırma konusu oluyor. Son olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Cansız'ın araştırmaları sonucunda Van Gölü'nün sodalı suyunda önemli bir gelişme kaydedildi. Van Gölü suyundan örnek alan Prof. Dr. Cansız, bu suyla bir sprey hazırladı.

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Koronavirüsün ilacı Van Gölü’nden çıktı! pH değeriyle mucizeyi sağladı! Hastalar daha hafif atlatıyor

Cansız, 60 korona virüs hastası üzerinde yaptığı araştırmada, 30 hastada bu spreyi kullandı. Spreyi kullanan hastaların taşıdığı virüs miktarında bir azalma tespit edildi. Araştırma neticesinde, pH değeri 9,3 olan Van Gölü suyuyla hazırlanan spreyi sıkan hastaların korona virüsü hafif atlattığı da orta çıktı. Yapılan bu araştırma, Van Gölü suyunun şifalı olduğuna inanan Vanlıları sevindirdi.

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Koronavirüsün ilacı Van Gölü’nden çıktı! pH değeriyle mucizeyi sağladı! Hastalar daha hafif atlatıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs hastalarıyla ilgilenen Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, Van Gölü'ne düzenli girerek burun mukozalarını sürekli göl suyuyla temizleme fırsatı bulanların korona virüse yakalanmasının, bunu yapmayanlara oranla daha az olduğunu söyledi. Dr. Tatlı, bu durumda düzenli suya girenlerle, çeşitli nedenlerle suya girmeyi aksatanlarda korona virüse yakalanmaların görüldüğüne dikkat çekti.

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Koronavirüsün ilacı Van Gölü’nden çıktı! pH değeriyle mucizeyi sağladı! Hastalar daha hafif atlatıyor

Acil Tıp Uzmanı Dr. Tatlı, Van Gölü'nde şu ana kadar yüzenlerin korona virüs salgınına yakalanmadığını, yakalananların ise hafif semptomlarla atlattığının altını çizdi. Tatlı, "Van Gölü, ülkemizin en güzide yerlerinden biri, doğa güzelliği, şifasıyla, suyun kalitesiyle, ülkemizde ve dünyada en önemli değerlerden biridir. Van Gölü suyunun sağlık noktasına gelince bizler az çok bunu tahmin edebiliyorduk. Özellikle korona virüs salgını başladıktan sonra Van Gölü'ne düzenli olarak girdiğimiz arkadaşlarımızda neredeyse korona virüs enfeksiyonuna hiç rastlanmadı. Bunu da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Cansız hocamızın yapmış olduğu çalışmayla paralel olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Koronavirüsün ilacı Van Gölü’nden çıktı! pH değeriyle mucizeyi sağladı! Hastalar daha hafif atlatıyor

Yapılan araştırmalar neticesinde Van Gölü suyunun korona virüsü engellediğinin kanıtlandığını dile getiren Tatlı, "Harun hocamız burun mukozası üzerindeki etkilerinden söz etmiş. Korona virüs enfeksiyonu bildiğiniz üzere hava yoluyla bulaşan bir enfeksiyondur. Hava yoluyla bulaştığı için öncelikle burun mukozasına yerleşiyor.