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Bilim dünyasını kilitleyen fotoğraf! Küçük kızın çektiği sıradan fotoğrafın sırrı ne?

Bazı fotoğraflar vardır ki açıklaması güçtür. Ama küçük bir kızın çektiği ve tüm dünyada büyük merak uyandıran fotoğrafı farklı yapan detaylar var. Sıradan görünen fotoğrafı ilginç kılan ve herkes tarafından paylaşılmasına neden olan şey ne? İşte bilim dünyasını kilitleyen o fotoğraf ve sosyal medyanın konuştuğu tüm fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 30.09.2021 01:39 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 01:42
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Bilim dünyasını kilitleyen fotoğraf! Küçük kızın çektiği sıradan fotoğrafın sırrı ne?

Birçoğumuzun çözemediği hatta bilimin bile açıklayamadığı birçok doğaüstü meydana geliyor. İşte akıllara durgunluk veren o fotoğraflar...

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Bilim dünyasını kilitleyen fotoğraf! Küçük kızın çektiği sıradan fotoğrafın sırrı ne?

Ünlü "Kiev Kozmonotu"

Bu heykelcik Avrupa'da bulunan " uzay adamı " özelliklerini gösteren tek buluntudur. Yaşı çok eskidir.

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Bilim dünyasını kilitleyen fotoğraf! Küçük kızın çektiği sıradan fotoğrafın sırrı ne?

Tarih öncesine ait küçük Japon heykelcikleri

Yakalarında civata taşıyan bu heykelcikler bir tür uzay başlığı ve elbisesi taşımaktadır. Hatta bunlardan biri çok büyük gözlük takmaktadır. Sanki güneş ışığından korunmak ister gibi.

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Bilim dünyasını kilitleyen fotoğraf! Küçük kızın çektiği sıradan fotoğrafın sırrı ne?

Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki haraket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.

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Bilim dünyasını kilitleyen fotoğraf! Küçük kızın çektiği sıradan fotoğrafın sırrı ne?

Bu resimde Antikythera makanizmasını görmektesiniz. Sağ tarafta ise teknik şeması yer almaktadır. 1900 yılında Girit adasında bulunmuştur. M.Ö. 1.yüzyıla tarihlenmektedir. Bu antik bronz mekanizma bize eski uygarlıkların düşündüğümüzün aksine daha ileri bir teknik bilgiye sahip olduğunu kanıtlıyor. Astronomik takvim olduğu düşünülen bu mekanizmada (ya da bir makinanın parçası) içinde başka dişlilerde bulunmaktadır.