Bilim dünyasını kilitleyen fotoğraf! Küçük kızın çektiği sıradan fotoğrafın sırrı ne?

Bazı fotoğraflar vardır ki açıklaması güçtür. Ama küçük bir kızın çektiği ve tüm dünyada büyük merak uyandıran fotoğrafı farklı yapan detaylar var. Sıradan görünen fotoğrafı ilginç kılan ve herkes tarafından paylaşılmasına neden olan şey ne? İşte bilim dünyasını kilitleyen o fotoğraf ve sosyal medyanın konuştuğu tüm fotoğraflar...