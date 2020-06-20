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Koronavirüsten hayatını kaybeden 'Dilek Hemşire'nin adı ölümsüzleşti

Koronavirüse yakalandıktan sonra sezaryenle dünyaya getirdiği oğlunu kucağına dahi alamadan yaşamını yitiren hemşire Dilek Çetin Akçabelen adı yıllardır görev yaptığı ameliyathaneye verildi. Törene katılan annesi Ünzile ve babası Kemal Çetin güçlükle ayakta dururken, eşi Tansu Akçabelen ise gözyaşlarına boğuldu.

Giriş Tarihi: 20.06.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 16:32
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Koronavirüsten hayatını kaybeden 'Dilek Hemşire'nin adı ölümsüzleşti

Henüz 30 yaşındaydı Dilek Çetin Akçabelen. 10 yıl boyunca İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (EAH) önce yoğun bakım, ardından ameliyathane hemşiresi olarak yüzlerce hastaya şifa verdi. En çok istediği şey ise anne olmaktı. Ancak 34 haftalık hamileyken koronavirüse yakalandı.

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Koronavirüsten hayatını kaybeden 'Dilek Hemşire'nin adı ölümsüzleşti

Durumu hızla kötüleşince bebeği sezaryenle alındı. Oğlunun kokusunu dahi alamadan yoğun bakıma kaldırıldı ve 47 günlük yaşam mücadelesini 31 Mayıs'ta kaybetti. Çalıştığı hastane ve mesai arkadaşları Dilek hemşireyi unutmadı. Onun adı artık, her gün koşarak gittiği, yüzlerce hastaya şifa verdiği ameliyathanesinde ölümsüzleşti.

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Koronavirüsten hayatını kaybeden 'Dilek Hemşire'nin adı ölümsüzleşti

KOVİD'DEN YİTİRİLEN MEMUR DURGUN DA UNUTULMADI

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH Yönetimi, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Hastane Sicil Şefi Abdulmenaf Durgun'un ismini de konferans salonuna verdi. Her iki sağlık çalışanı için düzenlenen törene Akçabelen ve Durgun'un ailesi, çalışma arkadaşları ile İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Ertürk ve Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu katıldı. Daha sonra her iki sağlık çalışanı için lokma dağıtıldı ve dua okutuldu.

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Koronavirüsten hayatını kaybeden 'Dilek Hemşire'nin adı ölümsüzleşti

ACILI BABA SAĞLIK BAKANI'NA RİCADA BULUNDU

Dilek Çetin Akçabelen'in acılı babası Kemal Çetin, onunla gurur duyduğunu söyleyerek duygularını şöyle özetledi:

"Çalıştığı ameliyathaneye adının verilmiş olması hepimizi çok duygulandırdı. Ama Sağlık Bakanımızdan tek isteğim var, benim kızımın ismini çok güzel bir hastaneye de versinler. Buradan Sayın Bakanımıza da sesimizi duyması ümidiyle selamlar söylüyorum."

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Koronavirüsten hayatını kaybeden 'Dilek Hemşire'nin adı ölümsüzleşti

"ONLARIN HAKKINI NE YAPSAK ÖDEYEMEYİZ"

Törenin ardından Demirören Haber Ajansı'na konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, duygularını ifade etmenin çok zor olduğunu söyleyerek, "Hemşire hanım 30 yaşında, bebeğini göremedi. Doğduktan 45-50 gün sonra rahmetli olması gerçekten çok üzücü. Ailesine sabır diledik. Sayın başhekimimiz uygun görmüş, burada ameliyathaneye onun ismini vermişler. Konferans salonuna da sicil memuru Abdulmenaf Durgun'un adı verildi. Ben vatandaşlarımızdan bu empatiyi kurmalarını, bu acıları görmelerini istiyorum. Haziran ve Temmuz ayının ilk haftaları izolasyon açısından çok daha dikkat etmemiz gereken zamanlar olmalı. Dilek hemşirenin bebeği artık bizim de bebeğimiz. O da ailesi de artık bize emanettir. Sadece hekimler değil, tüm sağlık çalışanları bu pandemi sürecinde çok büyük mücadele örneği ve gösterdiler. Biz onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Onların hakkını ödemek için toplumun izolasyona, maskeye, hijyene dikkat etmesi gerekiyor" dedi. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Ertürk ise "Dilek hemşire çok özverili, çalışkan, taşın altına elini koymasını bilen ve öğrendiklerini de arkadaşlarına aktarmayı seven, çok sosyal, sevecen, güzel bir insandı. Biz onun ve diğer sağlık çalışanı arkadaşımız Abdülmenaf Bey'in en azından bir eserde adları kalsın istedik" diye konuştu.