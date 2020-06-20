Koronavirüsten hayatını kaybeden 'Dilek Hemşire'nin adı ölümsüzleşti

"ONLARIN HAKKINI NE YAPSAK ÖDEYEMEYİZ"

Törenin ardından Demirören Haber Ajansı'na konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, duygularını ifade etmenin çok zor olduğunu söyleyerek, "Hemşire hanım 30 yaşında, bebeğini göremedi. Doğduktan 45-50 gün sonra rahmetli olması gerçekten çok üzücü. Ailesine sabır diledik. Sayın başhekimimiz uygun görmüş, burada ameliyathaneye onun ismini vermişler. Konferans salonuna da sicil memuru Abdulmenaf Durgun'un adı verildi. Ben vatandaşlarımızdan bu empatiyi kurmalarını, bu acıları görmelerini istiyorum. Haziran ve Temmuz ayının ilk haftaları izolasyon açısından çok daha dikkat etmemiz gereken zamanlar olmalı. Dilek hemşirenin bebeği artık bizim de bebeğimiz. O da ailesi de artık bize emanettir. Sadece hekimler değil, tüm sağlık çalışanları bu pandemi sürecinde çok büyük mücadele örneği ve gösterdiler. Biz onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Onların hakkını ödemek için toplumun izolasyona, maskeye, hijyene dikkat etmesi gerekiyor" dedi. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Ertürk ise "Dilek hemşire çok özverili, çalışkan, taşın altına elini koymasını bilen ve öğrendiklerini de arkadaşlarına aktarmayı seven, çok sosyal, sevecen, güzel bir insandı. Biz onun ve diğer sağlık çalışanı arkadaşımız Abdülmenaf Bey'in en azından bir eserde adları kalsın istedik" diye konuştu.