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Koronavirüsten hayatını kaybeden 'Dilek Hemşire'nin adı ölümsüzleşti
Koronavirüse yakalandıktan sonra sezaryenle dünyaya getirdiği oğlunu kucağına dahi alamadan yaşamını yitiren hemşire Dilek Çetin Akçabelen adı yıllardır görev yaptığı ameliyathaneye verildi. Törene katılan annesi Ünzile ve babası Kemal Çetin güçlükle ayakta dururken, eşi Tansu Akçabelen ise gözyaşlarına boğuldu.
Giriş Tarihi: 20.06.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 16:32
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