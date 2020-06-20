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Haberler Galeri BİM aktüel 23 Haziran kataloğu: Şarküteri ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı indirimleri...

BİM aktüel 23 Haziran kataloğu: Şarküteri ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı indirimleri...

BİM 23 Haziran indirimleri neler? BİM marketlerin salı günü kampanyaları belli oldu. BİM'de bu hafta şarküteri ürünleri dikkat çekiyor. Taze kaşar, klasik inek peyniri, peynir tabağı, rende mozzarella peynir, supangle, profiterol, keşkül, proteinli süt, reçel gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. BİM 23 Haziran kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de 23 Haziran'da hangi ürünler olacak? BİM marketler hangi kampanyalar olacak? İşte BİM 23 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 17:33
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BİM aktüel 23 Haziran kataloğu: Şarküteri ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı indirimleri...

BİM 23 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta salı günü indirimlerini müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketler, önümüzdeki hafta satışa çıkaracağı ürünlerin listesini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran'da şarküteri ürünleri indirimli olarak satışa çıkacak. BİM salı kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. İşte 23 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM aktüel 23 Haziran kataloğu: Şarküteri ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı indirimleri...

Taze Kaşar

• 600 g

  • 3
  • 30
BİM aktüel 23 Haziran kataloğu: Şarküteri ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı indirimleri...

Aknaz Gurme
Klasik İnek Peyniri

• 500 g
• Tam Yağlı

  • 4
  • 30
BİM aktüel 23 Haziran kataloğu: Şarküteri ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı indirimleri...

Yemeli
Peynir Tabağı

• 200 g
• Mihaliç / Tulum / Sepet / Cheddar

  • 5
  • 30
BİM aktüel 23 Haziran kataloğu: Şarküteri ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı indirimleri...

Bahçıvan
Rende Mozzarella Peynir

• 150 g