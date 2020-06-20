BİM aktüel 23 Haziran kataloğu: Şarküteri ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı indirimleri...

BİM 23 Haziran indirimleri neler? BİM marketlerin salı günü kampanyaları belli oldu. BİM'de bu hafta şarküteri ürünleri dikkat çekiyor. Taze kaşar, klasik inek peyniri, peynir tabağı, rende mozzarella peynir, supangle, profiterol, keşkül, proteinli süt, reçel gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. BİM 23 Haziran kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de 23 Haziran'da hangi ürünler olacak? BİM marketler hangi kampanyalar olacak? İşte BİM 23 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 17:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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