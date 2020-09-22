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22 Eylül 2020, Salı
Haberler Galeri Koronavirüs oldular ama kurallara uydular | O hastalara devletten teşekkür ziyareti
Koronavirüs oldular ama kurallara uydular | O hastalara devletten teşekkür ziyareti
Başakşehir Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Koronavirüs'e yakalanıp karantina kurallarına uyan ve tedavi süreci ardından sağlığına kavuşan hastalara teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
Giriş Tarihi: 22.09.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 17:57