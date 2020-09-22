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Haberler Galeri ŞOK'ta haftanın indirimleri belli oldu! 23 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

ŞOK'ta haftanın indirimleri belli oldu! 23 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

ŞOK 23 Eylül indirimleri başlıyor. ŞOK marketlerin bu haftaki indirimleri arasında sürpriz ürünler yer alıyor. 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli ürünler ise Aytaç Fermente Sucuk ve Yumoş Konsantre Yumuşatıcı yer alıyor. Öte yandan saklama kabı hediyeli sana margarin yağı yer alıyor. ŞOK marketlerin çarşamba indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte 23 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 22.09.2020 17:28 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 17:37
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ŞOK'ta haftanın indirimleri belli oldu! 23 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

ŞOK haftanın indirimleri sürprizlerle dolu. ŞOK çarşamba kampanyaları arasında çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Bakım, temizlik, şarküteri, oyuncak çeşitleri ve ev boyası ürünleri haftaya damga vuracak ürünler arasında. ŞOK marketlerin çarşamba kampanyalarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte ŞOK 23 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK'ta haftanın indirimleri belli oldu! 23 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Aytaç Fermente Sucuk • 220 gr
Yumoş Konsantre Yumuşatıcı • 1008x2 ml

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ŞOK'ta haftanın indirimleri belli oldu! 23 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Oreo ThinsÇikolatalı • 96 gr
Ülker Coco StarAtıştırmalık • 154 gr
Ülker Çubuk KrakerEkonomik Paket • 200 gr

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ŞOK'ta haftanın indirimleri belli oldu! 23 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

SuperFresh Taş Fırın Gurme Pizza • 355 gr
Sana Margarin • 4x250 gr

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ŞOK'ta haftanın indirimleri belli oldu! 23 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Lezzetlim Dana Kıyma • 400 gr

Lezzetlim Dana Kuşbaşı • 400 gr

Lezzetlim Anne KöftesiTadında • 400 gr

Coca-Cola • 1 lt +Sprite • 1 lt