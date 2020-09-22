ŞOK'ta haftanın indirimleri belli oldu! 23 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

ŞOK 23 Eylül indirimleri başlıyor. ŞOK marketlerin bu haftaki indirimleri arasında sürpriz ürünler yer alıyor. 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli ürünler ise Aytaç Fermente Sucuk ve Yumoş Konsantre Yumuşatıcı yer alıyor. Öte yandan saklama kabı hediyeli sana margarin yağı yer alıyor. ŞOK marketlerin çarşamba indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte 23 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 22.09.2020 17:28 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 17:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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