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Koronavirüs ilacı son dakika | Herkesin merakla beklediği haber! İnsan deneyleri başlıyor

Son dakika haberi... Koronavirüsün yayılım hızını oldukça düşüren Kovid-19 aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bilim insanları pandemiye çare olacak ilaç çalışmaları üzerinde de önemli bir noktaya geldi. Özellikle aşı yapma konusunda kafası karışık olanların yakından ilgilendiren gelişmede bilim insanları, virüsün tüm mutasyonlarına karşı etkili olan ilacın insan deneylerine başladı.

Giriş Tarihi: 05.05.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 16:51
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Koronavirüs ilacı son dakika | Herkesin merakla beklediği haber! İnsan deneyleri başlıyor

Koronavirüs salgını hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 155 milyonu geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Koronavirüs ilacı son dakika | Herkesin merakla beklediği haber! İnsan deneyleri başlıyor
ABD, 33 milyon 274 bin 659 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Bu ülkeyi, 20 milyon 665 bin 148 ile Hindistan, 14 milyon 860 bin 812 ile Brezilya izliyor.
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Koronavirüs ilacı son dakika | Herkesin merakla beklediği haber! İnsan deneyleri başlıyor
Aşıların mutasyonlar karşısında etkisiz kalması endişe yaratmaya devam ederken bilim insanları bir yandan da virüsü yenebilecek bir ilaç geliştirebilmek için çalışmalarına devam ediyor.
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Koronavirüs ilacı son dakika | Herkesin merakla beklediği haber! İnsan deneyleri başlıyor
Eli Lilly ve AbCellera tarafından geliştirilen antikor ilacının klinik deneme aşamasında olduğu ve insan deneylerine başlandığı açıklandı.
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Koronavirüs ilacı son dakika | Herkesin merakla beklediği haber! İnsan deneyleri başlıyor
Koronavirüsün şimdiye kadar tanımlanmış İngiltere, Brezilya, California ve Güney Afrika mutasyonlarına karşı tamamıyla etkili olduğu iddia edilen bu ilacın salgının seyrini değiştirebileceği umuluyor.