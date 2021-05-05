Öterken bayılan horoz İngiltere'den davet aldı

YURTİÇİ VE YURT DIŞINDAN SİPRAİŞLER GELİYOR

Türkiye'nin farklı kentlerinden 'Bayılan horoz'un yumurta ve civcivleri için sipariş geldiğini belirten Gökbudak, "Horozumu kayda alarak bayıldığı anları video çektim. Daha sonra bu videoyu sosyal medyaya yükledim, baya ilgi gördü. Tüm dünyada yankı buldu. Yurtdışından, Çin ve Japonya'dan insanlar benimle iletişime geçti. Sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Yavrularını almak için birçok mesaj geldi. Hepsi ile iletişime geçtim. Ön sipariş aldım. Şu anda bütün illere yumurta ve civciv satışı yapıyorum. Yurtdışından da yumurta ve civciv talebi oluyor ancak gönderemiyorum. Ancak çok almak isteyenler İstanbul'da büyükelçiliğe bırakmamı kendilerinin oradan alabileceklerini söylediler" dedi.

