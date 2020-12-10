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Koronavirüs il haritası | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel haberi verdi İşte o iller

İl il koronavirüs haritası | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün, Bilim Kurulu'nun toplantısınından ardından kameraların karşısına geçti. Bakan Koca vaka artış hızında büyük düşüş olan illeri tek tek açıkladı.

Giriş Tarihi: 10.12.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 09:22
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Koronavirüs il haritası | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel haberi verdi İşte o iller

Vaka artışında düşüş yaşanan iller;

İSTANBUL

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Koronavirüs il haritası | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel haberi verdi İşte o iller

ANKARA

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Koronavirüs il haritası | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel haberi verdi İşte o iller

İZMİR

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Koronavirüs il haritası | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel haberi verdi İşte o iller

BURSA

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Koronavirüs il haritası | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel haberi verdi İşte o iller

KOCAELİ