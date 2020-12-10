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İstanbul'da pitbull vahşeti! Pitbull Ataşehir'de yavruları olan kediyi parçaladı

Beslenmesi yasak olan pitbull yine dehşet saçtı. İstanbul Ataşehir'de sahibinin gezdirdiği vahşi pitbull, yavruları olan bir kediye saldırdı. 2 pitbull ile sokağa çıkan kişi köpeklerini durdurmaya çalışsa da başaramadı. Yavruları olan kedi pitbullar tarafından parçalandı.

Giriş Tarihi: 10.12.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 10:01
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İstanbul'da pitbull vahşeti! Pitbull Ataşehir'de yavruları olan kediyi parçaladı

Türkiye'de izin alınmadan beslenen pitbull cinsi cahşi köpekler dehşet saçmaya devam ediyor. İstanbul Ataşehir'de sokağa çıkarılan 2 pitbul, bir kediyi parçaladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul'da pitbull vahşeti! Pitbull Ataşehir'de yavruları olan kediyi parçaladı

Tasmaları olmalarına rağmen sahiplerinin kontrol edemediği pitbull cinsi köpekler, yavruları olan kediyi öldürdü.

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İstanbul'da pitbull vahşeti! Pitbull Ataşehir'de yavruları olan kediyi parçaladı
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İstanbul'da pitbull vahşeti! Pitbull Ataşehir'de yavruları olan kediyi parçaladı

Bu görüntüler kan dondurdu.

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İstanbul'da pitbull vahşeti! Pitbull Ataşehir'de yavruları olan kediyi parçaladı

Oldukça bakımsız bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntülerde ayının bir adama saldırdığı ve adeta canlı canlı yediği görünüyor. YouTube'da +18 uyarısı ile yayınlanan videoda şoke etkisi yaratıyor.