İstanbul'da pitbull vahşeti! Pitbull Ataşehir'de yavruları olan kediyi parçaladı

Beslenmesi yasak olan pitbull yine dehşet saçtı. İstanbul Ataşehir'de sahibinin gezdirdiği vahşi pitbull, yavruları olan bir kediye saldırdı. 2 pitbull ile sokağa çıkan kişi köpeklerini durdurmaya çalışsa da başaramadı. Yavruları olan kedi pitbullar tarafından parçalandı.