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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul'da pitbull vahşeti! Pitbull Ataşehir'de yavruları olan kediyi parçaladı İstanbul'da pitbull vahşeti! Pitbull Ataşehir'de yavruları olan kediyi parçaladı
Beslenmesi yasak olan pitbull yine dehşet saçtı. İstanbul Ataşehir'de sahibinin gezdirdiği vahşi pitbull, yavruları olan bir kediye saldırdı. 2 pitbull ile sokağa çıkan kişi köpeklerini durdurmaya çalışsa da başaramadı. Yavruları olan kedi pitbullar tarafından parçalandı.
Giriş Tarihi: 10.12.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 10:01
Türkiye'de izin alınmadan beslenen pitbull cinsi cahşi köpekler dehşet saçmaya devam ediyor. İstanbul Ataşehir'de sokağa çıkarılan 2 pitbul, bir kediyi parçaladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tasmaları olmalarına rağmen sahiplerinin kontrol edemediği pitbull cinsi köpekler, yavruları olan kediyi öldürdü.
Bu görüntüler kan dondurdu.
Oldukça bakımsız bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntülerde ayının bir adama saldırdığı ve adeta canlı canlı yediği görünüyor. YouTube'da +18 uyarısı ile yayınlanan videoda şoke etkisi yaratıyor.