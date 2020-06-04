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Kızılay'ın immün plazma timi: Hastalara umut olmak için çalışıyoruz

Türk Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisini tamamlayıp, iyileşen hastaların immün plazma bağışı için seferberlik düzenledi. Bölge müdürlüğünde kurulan özel ekip, tedavisi tamamlanan hastaları bağışa ikna ettikten sonra araçla evlerinden alarak kuruma getiriyor. Burada yapılan işlemle plazma alınıyor.

Giriş Tarihi: 04.06.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 09:23
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Kızılay'ın immün plazma timi: Hastalara umut olmak için çalışıyoruz

Covid-19 hastalığının tedavisinde etkili olan immün plazma bağışı için Türk Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü çalışma başlattı. Bölge Müdürü Dr. Abdullah Özer ve görevlendirdiği ekipler, bölgede Covid-19 hastalığı tedavisi gördükten sonra iyileşen vatandaşların bilgilerini alıp, onlarla iletişime geçiyor.

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Kızılay'ın immün plazma timi: Hastalara umut olmak için çalışıyoruz

Plazma bağışı için uygun olan hastalarla görüşen Kızılay görevlileri, bağışın tedavi için önemini anlatıyor. Plazma bağışına ikna edilen kişiler, Kızılay tarafından gönderilen araçla evlerinden alınarak kan merkezine getiriliyor. Burada yapılan test ve tetkiklerden sonra uygun bulunan vatandaşlardan immün plazma bağışı alınıyor.

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Kızılay'ın immün plazma timi: Hastalara umut olmak için çalışıyoruz

'SİZ KURTULDUYSANIZ BAŞKASININ HAYATINI DA KURTARABİLİRSİNİZ'

Bayburt'ta bir kurumda temizlik işçisi olarak çalışırken covid-19 hastalığına yakalanan ve tedavi süreci sonrası iyileşen 2 çocuk babası Melikşah Memiş (31) ile 4 çocuk babası Hasan Ersoy (57), immün plazma bağışını kabul etti. Kızılay'a ait araçlarla Erzurum'a getirilen Memiş ve Ersoy, gerekli testlerden sonra plazma bağışında bulundu.

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Kızılay'ın immün plazma timi: Hastalara umut olmak için çalışıyoruz

Hastalığı çok rahat atlattığını söyleyen Melikşah Memiş, plazma bağışıyla hayat kurtarmanın çok önemli olduğunu söyledi. Hastalıktan iyileşenlere de bağış çağrısı yapan Memiş, "Şunu düşünmelerini istiyorum, sizin hayatınız kurtulduysa kan vererek bir başkasının da hayatını kurtarabilirsiniz" dedi.

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Kızılay'ın immün plazma timi: Hastalara umut olmak için çalışıyoruz

Hastalık sonrası testlerinin temiz çıktığını belirten Hasan Ersoy ise hastalara yardımcı olmak için plazma bağışında bulunduğunu kaydetti.