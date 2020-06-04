Kızılay'ın immün plazma timi: Hastalara umut olmak için çalışıyoruz

Hastalığı çok rahat atlattığını söyleyen Melikşah Memiş, plazma bağışıyla hayat kurtarmanın çok önemli olduğunu söyledi. Hastalıktan iyileşenlere de bağış çağrısı yapan Memiş, "Şunu düşünmelerini istiyorum, sizin hayatınız kurtulduysa kan vererek bir başkasının da hayatını kurtarabilirsiniz" dedi.