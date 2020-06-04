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Kızılay'ın immün plazma timi: Hastalara umut olmak için çalışıyoruz
Türk Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisini tamamlayıp, iyileşen hastaların immün plazma bağışı için seferberlik düzenledi. Bölge müdürlüğünde kurulan özel ekip, tedavisi tamamlanan hastaları bağışa ikna ettikten sonra araçla evlerinden alarak kuruma getiriyor. Burada yapılan işlemle plazma alınıyor.
Giriş Tarihi: 04.06.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 09:23
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